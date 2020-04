Trece preguntas que debe responder 'La casa de papel'

EP / Madrid Con la cuarta temporada de 'La casa de papel' arrasando en Netflix, lidera el ranking de ficciones más vistas de la plataforma, habrá muchas preguntas que se hayan respondido respecto a la anterior tanda de episodios. Sin embargo, estos capítulos han dejado más incógnitas que certidumbres, dejando un buen puñado de interrogantes que la quinta temporada deberá responder.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

Esta cuarta temporada terminó con un potente cliffhanger, el Profesor siendo apuntado por una pistola de la inspectora Sierra, deseosa de venganza. "¡Jaque mate, hijo de puta!", dice la policía prófuga de la justicia. Sin duda, un desenlace que sirve de broche de oro para esas preguntas que los nuevos episodios deben responder... y no son pocas, precisamente.

¿Por qué entró Lisboa en el Banco de España?

El final de la cuarta temporada dejó a Lisboa dentro del Banco de España, que entró en helicóptero y disfrazada de agente GEO. Ahora bien, ¿cuál ha sido el motivo real de que entrase?

Hay varias posibles respuestas, una de ellas es para servir de estratega, tras la mala dirección de Palermo y la continua improvisación de Tokio, o, bien, para protegerla de la policía. No hay que olvidar que el Profesor la rescató del Palacio de Justicia, tenerla fuera implicaría estar evitando continuamente a los agentes del coronel Tamayo, lo que entorpecería el atraco.

¿Seguirá Tokio liderando la banda?

Tokio le hizo "una moción de censura" a Palermo, haciéndose cargo de liderar la banda temporalmente. Sin embargo, la situación ha cambiado, ha caído uno de ellos (Nairobi) y ha entrado en el Banco de España otro miembro (Lisboa), mucho más experimentado en lo que se refiere a estrategia. ¿Será Murillo la nueva líder del atraco?

¿Qué pasará con Gandía?

Gandía ha sido mucho más que un dolor de cabeza. El guardaespaldas está en el ojo del huracán tras asesinar pérfidamente a Nairobi. Ahora bien, se le mantuvo con vida para que Lisboa entrase en el Banco. Tras haber cumplido con su cometido, ¿servirá de algo mantenerlo con vida? Vale que Denver dijo que la banda no asesina, pero tener al psicópata como rehén es como tener una bomba atómica a punto de estallar, podría haber una auténtica masacre.

¿Matará Sierra al profesor?

El desenlace de la cuarta temporada terminó con la inspectora Alicia Sierra poniendo contra la espada y la pared al Profesor. Lo que vaya a suceder tendrá que ser una de las primeras preguntas que la quinta entrega deba responder. ¿Lo matará a sangre fría? ¿Lo capturará y lo ofrecerá en bandeja de plata a Tamayo? ¿Lo torturará y le hará padecer todo aquello que ha sufrido en carne viva Río? ¿Se aliará con la banda y se convertirá en la segunda inspectora en cambiarse de bando? ¿Romperá aguas y se verá obligada a dejar escapar a Sergio?

¿Pagará por su traición Palermo?

Realmente Palermo es el responsable de la muerte de Nairobi. El exlíder de la banda dejó escapar a Gandía como berrinche, una irresponsabilidad que ya dijo el Profesor que iba a tener consecuencias. ¿Cuáles serán? Cierto es que el personaje interpretado por Rodrigo de la Serna ya se ha dado cuenta de la magnitud de sus actos, pero quizás eso no sea suficiente.

¿Cuál será la función de Manila?

Un miembro de la banda "cayó en combate" y ahora entra otro a relevarle. Está claro que se habla de Manila, la falsa rehén que interpreta Belén Cuesta y que en los últimos episodios de la temporada reveló su auténtica identidad. La joven ya ha demostrado ser una mujer de carácter y ser capaz de noquear a todo aquel que se sobrepase (ejem, Arturito). Ahora toca ver si Manila funcionará como una especie de sustituta de Nairobi (con "jarana" incluida) o podrá verse que este personaje tiene mucho que contar y con una visión completamente distinta.

¿Volverá Tatiana?

Tatiana solo ha aparecido en flashbacks. Tras la muerte de Berlín y este atraco al Banco de España, que fue diseñado nada más y nada menos que por su marido muerto, falta por ver si aparecerá finalmente la viuda de Andrés. Al ser una ladrona de guante blanco, podría aportar un aire sofisticado a la banda, así como también mantener "vivo" en la memoria al "hermano" del Profesor.

¿Habrá triángulo amoroso?

Otro punto fuerte de 'La casa de papel' son las parejas, aunque en esta cuarta temporada ha sido más la de las rupturas, con Río y Tokio separados, al igual que Denver y Estocolmo. ¿Habrá triángulos o cuadrados amorosos en esta temporada? Ya en los episodios actuales se vio química entre Tokio y Denver y Río y Estocolmo (aunque en estos dos últimos parecía más bien una complicidad de amigos confidentes que otra cosa). No sería raro que los guionistas enreden más sus historias de amor.

¿Perderá Helsinki a otro ser querido?

Helsinki es uno de los miembros más desdichados de la banda. En el atraco de la Casa de la Moneda perdió a su amigo Oslo y ahora en el Banco de España ha perdido a Nairobi, dejándole completamente destrozado. Tras la muerte del personaje de Alba Flores, el serbio le prometió a Palermo, a quien ama, que no dejaría que este muriese. "No voy a perder a ningún ser querido más". ¿Habrá final feliz para Helsinki o su destino será unirse a Oslo, Moscú, Berlín y Nairobi?

¿Pagará Arturito por sus abusos?

Quizás en la Casa de la Moneda a Arturito le salió bien la jugada de quedar como un héroe (aún los fans están explicándose el cómo), pero parece que no tendrá la misma suerte en el Banco de España. El gobernador, la secretaria y el resto de rehenes ya han visto su verdadera cara, la de un asqueroso abusador. Fue Manila la que le dejó en evidencia delante de todos. Si a alguien quiere ver el público fulminado, ese es Arturo.

¿Sierra se vendará de Antoñanzas?

Sierra fue la que destapó la traición de Antoñanzas, aunque esta se lo ha guardado cual as en la manga. Aunque ahora está ocupada poniendo contra las cuerdas al Profesor, la inspectora no olvida y querrá cobrarse su venganza de alguna forma.

¿Cómo sacará el oro el profesor y la banda?

Es una de las incógnitas mayores, al estar planteada desde que se inició el atraco. En el asalto a la Casa de la Moneda, se vio que había un plan de escape. Aunque el Profesor ha dicho insistentemente que sacará a todos los miembros de la banda del Banco de España, además de todo el oro fundido. Sin embargo, ¿cómo los logrará sacar? El edifico parece un búnker y, de momento, no parece que vaya a haber escapatoria.

¿Habrá por sin un atraco internacional?

Cierto es que esta pregunta no se ha planteado en la cuarta temporada, pero no hay que olvidar que 'La casa de papel' es ya un fenómeno internacional y que son muchos los fans que esperan con ganas que el Profesor y su banda perpetren un atraco en un lugar diferente a España. ¿Sucederá finalmente o no se cumplirá ese ansiado deseo de los fans?