Los diez estrenos de series más esperados de abril

José Antonio Martínez Comienza el mes de abril con, en principio, dos semanas de confinamiento por delante. Ya veremos si luego se convierten en más. Algunas plataformas han optado por ir adelantando estrenos para poder entretener al personal, ya que tendrán que pasarse la Semana Santa sin salir de casa. Hoy en el blog recogemos algunas de las propuestas más interesantes para este mes.

1) 'Mr. Mercedes'. Temporada 3 (1 de abril, AXN). Final de una de las adaptaciones más interesantes de la obra de Stephen King y que ha pasado más desapercibida de lo que merecía. Igual tras el éxito de El Visitante remonta, ya que el pesonaje de Holly aparece en ambas series, aunque no tiene nada que ver la versión que aparece en ambas series. Esta parece que será la temporada final, ya que con ella se termina de adaptar la trilogía de las novelas del prolífico escritor. En ella el policía jubilado Bill Hodges (Brendan Gleeson) se enfrenta a un nuevo asesino. En Estados Unidos hace ya meses que la serie acabó y ahora desembarca en España a través de AXN.

2) 'La casa de papel'. Temporada 4 (3 de abril, Netflix): Uno de los estrenos más esperados del año en Netflix. La cuarentena impuesta por el estado de alarma ha hecho que Netflix se apiade de nosotros y adelante la cuarta entrega de la serie. Ahora que la plataforma da a conocer su ranking de lo más visto, a nadie extrañará que la banda de atracadores más famosa de la televisión se encarame hasta los primeros puestos de la lista. Sobre todo ahora que se ha convertido en un boom mundial. La banda de los monos rojos y las caretas de Dalí vuelven a la carga con su atraco al Banco de España. La entrega anterior nos dejó con varios de sus protagonistas en situaciones muy delicadas.

3) 'The Good Fight'. Temporada 4 (9 de abril, Movistar): La cuarta temporada de The good Fight resgresa sin una de sus principales protagonistas. Rose Leslie que interpretaba a Maya Rindell se ha marchado de la serie. Eso de que su personaje se fuera a Washington a abrir un nuevo despacho parecía que iba a ser una de las tramas de los nuevos episodios, pero se han convertido en el pretexto para que ni ella, ni el excéntrico abogado interpretado por Michael Sheen no aparecieran en la serie. Diane Lockhart (Crhistine Baransky) y sus compañeros de despacho sufrirán en estos episodios las consecuencias de haber sido absorbidos por un gran bufete. Sabida la afición del matrimonio Robert y Michelle King por ceñirse a la actualidad en los guiones, ¿habrán tenido tiempo para meter algo de la pandemia sanitaria?

4) 'Mrs. America'. Temporada 1 (15 de abril, HBO): Feminismo desde el antifeminismo. Ésta es la propuesta que nos trae esta miniserie protagonizada por Cate Blanchett en el papel de Phyllis Schlafy, una activista norteamericana que durante los años 70 tenía como ideario oponerse a los movimientos de liberación de la mujer y defender que ésta permaneciera en el hogar como ama de casa. Como manda el patriarcado. Que nadie se lleve las manos a la cabeza, porque el personaje nos servirá para conocer a las líderes de los movimientos feministas de la época y especialmente a la que fue su gran rival, la escritora Gloria Steinem, que aquí interpreta Rose Byrne (Damages). Este grupo se encargará de dar la réplica a las trasnochadas ideas de su protagonista.

5) 'Lo que hacemos en las sombras'. Temporada 2 (16 de abril, HBO). Fue una de las sorpresas del año pasado. Un cruce actualizado entre La familia Monster y Modern Family. Como en la segunda y a modo de falso documental, los protagonistas cuentan a la cámara lo que está pasando. Esta familia de vampiros asentada en un decrépito caserón de Staten Island arrancó las carcajadas del personal y adaptaba una película codirigida por Taika Waititi y Jemaine Clement. Este segundo director fue el responsable de la nueva adaptación televisiva y que ahora vuelve a la pequeña pantalla para saciar la sed de hemoglobina. Una de sus bazas es que sus guionistas aman el género vampírico pero también saben cómo reírse de sus topicos.

6) 'Bosch'. Temporada 6 (17 de abril, Amazon): La serie policiaca protagonizada por Titus Wellver se acerca a su final. Amazon pretende que la séptima temporada sea la última, por lo que da tiempo suficiente a sus guionistas para que le dén un gran final. Bosch ha sido una de las series mejor valoradas de la plataforma y también de las más lóngevas, porque no tiene muchos títulos que hayan pasado de la quinta. Es uno de esos títulos que se irá revalorizando con el paso de los años.

7) 'La casa de las flores'. Temporada 3 y final (23 de abril, Netflix): Nos despedimos de la familia De la Mora y de sus casas de las flores. La serie que puso patas arriba todos los tópicos del culebrón mexicano nos ofrece su desenlace, pocos meses antes de que hubiera terminado la segunda. En realidad, ambas temporadas se rodaron al mismo tiempo. La serie superó el reto de seguir adelante en la segunda temporada sin la carismática presencia de Verónica Castro. Su creador Manuel Caro ya tiene nuevos encargos televisivos de Netflix para la que ha realizado Alguien tiene que morir, protagonizada por Carmen Maura y otra de las estrellas de su trabajo anterior, Cecilia Suárez (la inolvidable Paulina de la Mora).

8) 'After Life'. Temporada 2 (24 de abril, Netflix): Lo que en principio iba a ser una miniserie de seis capítulos de duración, se convirtió en uno de los grandes éxitos de Netflix en 2018. Así que era inevitable que Rick Gervais retomara a su personaje de viudo desconsolado tratando de hacer frente a su duelo y superar sus tendencias suicidas. A pesar de que al final de la primera temporada, el protagonista parecía que salía adelante del agujero depresivo en el que se encontraba, el show debe continuar. En estos nuevos episodios, le veremos en un viaje por toda Europa con la mujer con la que había iniciado una nueva relación en el final de la entrega anterior.

9) 'Penny Dreadful: City of Angels'. Temporada 1 (27 de abril, Netflix): El final de la primera Penny Dreadful nos dejó a todos helados porque nadie se esperaba que aquello fuera acabar. Casi cuatro años después, Showtime lanza un spin off con nuevas tramas, nuevos personajes y nuevo escenario. Cambiamos el Londres decimonónico por la ciudad de Los Ángeles durante los años 30, al más puro estilo Chinatown de Roman Polansky. Entre sus protagonistas tendremos a la exJuego de Tronos Natalie Dormer, en el papel de una demonio que puede adoptar la forma de cualquiera y Daniel Zovatto, protagonista de la historia y que encarna a un detective con ascendencia mexicana a quien le encargan investigar unos misteriosos asesinatos.

10) 'Killing Eve'. Temporada 3 (27 de abril, HBO): Villanelle (Jodie Comer) vuelve y más enloquecida que nunca. Todos sabíamos que Eve (Sandra Oh) no podría haber muerto al final de la segunda temporada y de alguna manera los guionistas han descubierto una manera de que su personaje sobreviviera. Las piezas vuelven a colocarse en el tablero para que ambas comiencen una nueva partida de ese particular juego del gato y el ratón en el que cada vez más la una se parece a la otra. Phoebe Waller-Bridge es una de las guionistas televisivas más cotizadas del momento y su creación ha tenido que ir pasando de mano en mano. Ahora en esta tercera entrega será una de las guionistas de Fear the Walking Dead, Suzanne Heathcote, quien toma la batuta. Esta serie también ha adelantado su fecha de estreno con motivo de la crisis sanitaria del coronavirus.