Las novedades de Netflix para este verano

L.M. / Madrid Los más cinéfilos y seriéfilos están de enhorabuena. La plataforma de streaming Netflix está ante un verano repleto de nuevos estrenos que, sin duda, harán las delicias de todos los que disfrutan del mejor producto audiovisual.

En los próximos meses estivales, Netflix prepara una serie de novedades entre las que destacan algunas muy esperadas para el gran público. Repasamos las más reseñables de ellas:

365 Days (365 Dni)

Estrenada recientemente en este mes de junio, ha batido récords en la plataforma alzándose de manera fulgurante a los puestos más altos del ranking de lo más visto.

Calificada como el '50 sombras de Grey' polaco, sus escenas de sexo y pasión no han pasado desapercibidas para los espectadores, que lo han convertido en un auténtico fenómeno audiovisual y en uno de los estrenos más comentados en redes sociales.

Dark (temporada 3)

El 27 de junio, una fecha muy especial para aquellos que siguen la serie (y no contaremos más para no hacer spoilers) es el día elegido para el estreno de la tercera entrega de la serie alemana de misterio.

Se espera que esta sea la última tanda de capítulos de esta exitosa producción germana, toda vez que sus creadores han prometido que se responderá a todos los enigmas y preguntas abiertas.

Las chicas del cable (temporada 5 - Parte 2)

Una de las series españolas más seguidas llega a su final. Tras un inicio de temporada estrenado a principios de año, el 3 de julio llegan los últimos 5 capítulos a modo de despedida.

Ganadora de un Premio Ondas y con un espectacular elenco que proporcionó un Premio Platino a Blanca Suárez y un Premio de la Unión de Actores a Ana Polvorosa, la ficción dirá adiós para siempre con esta última tanda de episodios.

Maldita

Tras protagonizar '13 reasons why', Katherine Langford vuelve a Netflix el 17 de julio con esta serie de inspiración medieval basada en el best seller homónimo del 'New York Times' que se basa en la leyenda del Rey Arturo.

En 'Maldita', Langford interpreta a Nimue, una joven con un misterioso don, que está destinada a ser la poderosa Dama del Lago. Después del fallecimiento de su madre, Nimue emprende un viaje para hallar a Merlín y darle una antigua espada, y encuentra un compañero inesperado en el mercenario Arturo.

The Umbrella Academy (temporada 2)

La serie basada en los cómics de Gerard Way y Gabriel Bá, que regresa a Netflix el 31 de julio, sigue a los niños disfuncionales de Hargreeves mientras se reúnen para resolver las sospechosas circunstancias de la muerte de su progenitor.

Una de las preguntas persistentes antes de la temporada 2 de The Umbrella Academy fue cuándo ses dejó a los hermanos superpoderosos, que fueron teletransportados desde la Luna ahora destruida, hasta un destino y tiempo desconocidos. Netflix ha revelado todo con unas nuevas imágenes que nos llevan a la década de 1960 en Dallas.