La polémica persigue el final de 'Juego de Tronos'

EP / Madrid El desenlace de Juego de Tronos está cada vez más cerca, y la conclusión de una de las series más importantes de la historia de la televisión no para de cosechar polémica. La última parece una continuación lógica después de las numerosas críticas que la última temporada está recibiendo: más de 250.000 fans han firmado para que la octava entrega vuelva a rodarse.

La petición de Change.org que firman los seguidores, titulada "Rehaced la octava temporada de Juego de Tronos con guionistas competentes", ha conseguido reunir más de 250.000 firmantes en apenas unas horas... y sumando. El usuario que ha creado la petición demanda "una temporada final que tenga sentido".

"David Benioff and D.B. Weiss han demostrado ser guionistas incompetentes cuando no tienen fuentes a las que recurrir, como los libros", reza el comunicado, que concluye con un alegato del fan: "¡Subvierte mis expectativas y haz que pase, HBO!".

Y es que después de los acontecimientos de la octava y última temporada, que están provocando reacciones incendiarias tanto de fans como de algunos intérpretes de la serie, Juego de Tronos no para de crear conversación. No es para menos: la serie no para de romper sus propios récords de audiencia.

A pesar de las peticiones de seguidores, no es de esperar una respuesta desde HBO. La plataforma lanzará la madrugada del próximo domingo el capítulo final de Juego de Tronos, que también se emitirá en directo en Movistar+, zanjando de una vez por todas la pregunta más importante de la serie: ¿Quién ocupará el Trono de Hierro?.