Itziar Ituño ('La casa de papel') anuncia que tiene coronavirus

El Periódico de Catalunya / Barcelona La actriz vizcaína Itziar Ituño, conocida por su papel de la inspectora Murillo en 'La casa de papel', ha anunciado a través de su Instagram que es una de las muchísimas personas que han dado positivo en coronavirus covid-19. "Es oficial, desde el viernes por la tarde tengo síntomas (fiebre y tos seca) y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. Es coronavirus", ha escrito -en euskera- en un 'post' junto a un selfi en el que saluda y sonríe a cámara.

"Mi caso es leve y estoy bien pero es muy muy contagioso y superpeligroso para la gente que está más débil. Esto no es tontería, ser conscientes, no lo toméis a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta donde va a llegar ésto por lo que ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común. Es tiempo de solidaridad y generosidad! De quedarse en casa y proteger a los demás. Ahora me tocan 15 días en cuarentena y después ya se verá! Cuidaros mucho", ha escrito Ituño, de 45 años, y que participó en la telenovela 'Goenkale', cuyas 21 temporadas, de 1994 al 2015, emitió ETB1.

Ituño se une al elenco de actores que estos días se están contagiando con el virus: desde Tom Hanks y su esposa, Rita Wilson, hasta Idris Elba y Olga Kurylenko.



Gran momento profesional

La actriz vive un dulce momento a nivel, con múltiples proyectos: junto aentre otros, disfruta del éxito de 'La casa de papel' (Netflix), cuya cuarta temporada llegará el próximo 3 de abril.

Además, forma parte del plantel de 'Ilargi Guztiak. Todas las lunas', segunda película de Igor Legarreta. El rodaje se acaba de interrumpir ante la grave situación provocada por la pandemia, si bien se retomará más adelante cuando las condiciones sanitarias sean favorables. La producción llevaba ya cuatro semanas de rodaje y, según lo previsto, quedaban otras tres, en localidades de Gipuzkoa, Bizkaia y Navarra.