El gran gazapo científico de 'Stranger Things 3'

EP / Madrid Si por algo se han caracterizado las tres temporadas de ‘Stranger Things’, aparte de por los icónicos monstruos del Mundo al Revés , es por su cuidada estética y su atención por los nostálgicos detalles. Ambientada en la década de los 80, la serie refleja perfectamente es espíritu ochentero. Pero hay un importante detalle que los hermanos Duffer han pasado por alto.

((Aviso: esta noticia contiene spoilers))

Así lo ha revelado el National Institute of Standard and Technology, desde donde han señalado que los protagonistas hacen un uso indebido de la constante de Planck. Básicamente, y simplificando mucho el desenlace de la serie, en el final de la 3ª temporada Joyce y Hopper se infiltran en la base secreta soviética para intentar cerrar el portal al Mundo al Revés que de nuevo tratan de reabrir los rusos en Hawkins.

Para ello deben girar a la vez dos llaves que detienen la máquina que abre el portal. Pero para conseguirlas, necesitan abrir una caja fuerte cuya combinación no es otra que la constante de Planck. Los personajes encarnados por Winona Ryder y David Harbour, tienen mal apuntado el número... y cuando todo parece perdido Dustin, a través de la radio de largo alcance, se pone en contacto con Suzie, la novia, también muy nerd que se echó en el campamento de verano.

Ella es, tal y como adelantó Dustin ante la incredulidad de sus amigos, un cerebrito que le da la cifra exacta de la constante y, por tanto, el código para abrir la caja fuerte. Eso sí, antes Dustin tiene que cantar junto a ella 'Neverending Story', el tema central de la legendaria película La Historia Interminable compuesto por Gorgio Moroder e interpretado por el cantante Limahl.

Un pasaje que ha sido, sin duda alguna, uno de los momentos más intensos de la tercera temporada y uno de los pasajes favoritos de los fans. ¿El problema? Técnicamente ésta constante, descubierta por el científico Max Planck, data de 2014, y no de los años 80 como muestra la serie de Netflix.

"Muchos de nosotros terminamos la 3ª temporada y estamos muy contentos de que hayan usado la constante de Planck como parte importante de la trama", dijo Ben Stein, de NIST a Yahoo Lifestyle. "Escuchamos el valor utilizado en la serie y nos dimos cuenta que en realidad es el valor recomendado para 2014, no el que estaba disponible en 1985".

A medida que la ciencia y la tecnología avanzan, la capacidad de los científicos para medir las variables y las constantes se hace más específica. Esto quiere decir que, en 1985, la constante de Planck era 6.626176, mientras que en la serie se usa la cifra ya actualizada de 2014, que es 6.62607004. De hecho... esa cifra ni siquiera es la más actualizada, ya que desde 2018 se utiliza la cifra 6.62607015.

Y al parecer no es el único anacronismo de la 3 temporada. Los fans ya descubrieron que en la escena en la que Mike y Once comparten unos M&M's en la bolsa se pueden ver caramelo de color rojo, cuando en realidad éste color se suprimió en la década de los 70 y no volvió a las tiendas hasta 1987, dos años después del momento en el que se desarrolla ‘Stranger Things 3’.