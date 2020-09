La emoción y un bloqueo "por accidente", protagonistas en el estreno de 'La Voz'

M.G. 'La Voz' estrenaba este viernes nueva temporada y lo hacía con las tradicionales Audiciones a ciegas, seguidas con especial atención por los cuatro coaches de esta temporada: Laura Pausini, Alejandro Sanz, Pablo López y Antonio Orozco. Sin olvidar a la quinta en discordia, Miriam Rodríguez, que también estuvo siguió al detalle cada actuación desde la sala de El Regreso, fase inédita en la que la concursante de 'OT 2017' tendrá la oportunidad de repescar a algunos de los aspirantes descartados.

Como suele ser habitual en el programa capitaneado por Eva González, las sorpresas fueron las grandes protagonistas de la noche, una noche en la que las emociones estuvieron a flor de piel y los nervios jugaron una mala pasada a Pablo López, que por error bloqueó a su compañero Alejandro Sanz.

"Desde que te hemos visto, todo tiene cierta lógica"

Haizea Gómez se subió por primera vez a un escenario para interpretar 'Con las ganas' de Zahara. La magia se apodera del plató y su timbre consiguió que Antonio Orozco, Alejandro Sanz y Laura Pausini se dieran la vuelta.

"¿Cómo se llama este escalofrío andante? Nadie habría imaginado que alguien con esa voz viene en un cuerpo, una imagen y un estilo así. Me encantas tú y tus contradicciones, eres maravillosa", dijo la italiana.

"No quiero que te vayas de este programa. Te quiero en mi equipo", le pidió Alejandro Sanz, mientras que Antonio Orozco se rindió a sus pies: "Lo que acaba de pasar ha sido mágico, has ido más allá de lo que dice la canción en sí misma. Desde que te hemos visto, todo tiene cierta lógica. Gracias por este viaje que nos has regalado, ha sido una maravilla". Finalmente, la bilbaína se decantó por el intérprete de 'Corazón partío'.

Los jueces, en shock al descubrir a Mercedes Ferrer

Una de las grandes sorpresas de la noche fue cuando la cantautora Mercedes Ferrer se subió al escenario para cantar 'Vivimos siempre juntos', canción que la catapultó décadas atrás. Los coaches reconocieron esta canción compuesta por Nacho Cano, pero no a su voz original. La sorpresa fue mayúscula para los jueces ya que no esperaban que la propia Mercedes Ferrer estuviera ahí en el escenario. "Tenía la sensación de que se parecía demasiado a la original", dijo Pablo López, tan en shock como Alejandro Sanz y Antonio Orozco.

El "fallo" de Pablo López, con bloqueo incluido

Las primeras Audiciones a ciegas de 'La Voz' también dejaron momentos para el recuerdo. Y es que Pablo López bloqueó por error a Alejandro Sánz al comienzo de la actuación de Marta Santos. En un principio, el malagueño se lamentó de lo sucedido, pero tras escuchar a la aspirante se alegró de lo ocurrido. "¡Qué alegría de accidente!", reconoció tras la actuación ante un Alejandro Sanz que no se creía la excusa que puso su compañero, al que supuestamente se le cayó su libreta sobre el botón para bloquear al madrileño.