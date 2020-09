Momento tenso entre Joaquín Prat y el presidente de la Fundación Franco: "Dejemos a mi padre en su lugar"

M.G. 'Cuatro al día' vivió una de sus tardes más tensas en la entrega de este miércoles. Debido a la futura ilegalización de la Fundación Francisco Franco, Joaquín Prat entrevistó a Juan Chicharro, presidente de dicha organización, que, en vez de comentar sus impresiones al respecto, prefirió mencionar varias veces al padre del presentador.

"Yo sé muy bien que vino de Perú y vivió feliz en la Televisión Española y con mucho éxito. Tenemos en la memoria a su padre con Franco. Así que no personalice. Perdóneme, pero me lo ha puesto usted a castañas", comenzó su intervención Chicharro.

Dichas palabras fueron respondidas rápidamente por Prat, que corrigió al entrevistado en pleno directo: "El que se ha equivocado ahora es usted: mi padre no vino de Perú. Era un valenciano. Hijo de padre catalán y madre valenciana, que tuvo que emigrar cuando aquí no se rascaba bola, en esa España tan maravillosa que usted nos vende, para poder sacarse las castañas como muchos españoles".

Chicharro, no muy de acuerdo con las palabras de Prat, defendió que el régimen que tuvo España durante casi 40 años no era totalitario, algo que rebatió contundentemente el conductor de 'Cuatro al día': "La historia que he aprendido en el colegio, que no era ni mucho menos una institución marxista, era que era una dictadura, que no existían las libertades, que había pensamiento único y que se hacía durante 40 años todo lo que decía el señor Francisco Franco".

Ante esta tajante respuesta, el presidente de la Fundación Francisco Franco volvió a mencionar al padre de Joaquín Prat, que pidió que no se volviera a nombrar a su progenitor: "Como falleció hace 25 años, dejemos a mi padre en su lugar. Efectivamente, fue uno de los pioneros de la televisión en España. Trabajó en TVE con Franco y también durante el gobierno socialista con Pilar Miró al frente, no nos olvidemos de eso. En instituciones públicas y privadas. En la Cadena SER, en la COPE y en RNE".