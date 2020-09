Ruth Lorenzo relata su dura adolescencia: "Me llegué a clavar tijeras y agujas"

M.G. Este martes tuvo lugar el estreno de 'Samanta y la vida de', el nuevo programa de Samanta Villar en Cuatro. En él, la periodista repasa las vidas de algunas de las personalidades más célebres del panorama mediático, haciendo énfasis en su infancia para entender por qué son como son a día de hoy.

La primera invitada fue Ruth Lorenzo. La cantante, que se caracteriza por irradiar positividad y alegría, confesó ante las cámaras uno de los momentos más duros de su vida: sus trastornos alimenticios después de la separación de sus padres.

"Te va haciendo sus agujeritos en el corazón. Quería ser la alegría de la casa. No quería ser motivo de tristeza ni un peso para mi madre y mis hermanos, lo llevaba por dentro y fue ahí donde desarrollé mis trastornos alimenticios”, explicó Lorenzo a Villar.

En ese momento, con 9 años, sufría tanto de anorexia como de bulimia, que se prolongarían hasta los 15 años, un periodo de tiempo en el que nadie se dio cuenta de lo que sucedía: "Tenía mis trucos y mis cosas, nadie lo sospechó".

Pero la cosa no quedó ahí, ya que estos problemas psicológicos provocaron que Ruth Lorenzo llegase a autolesionarse, tal y como confesó en 'Samanta y la vida de'. " Esto siempre me cuesta hablarlo porque me sigue dando vergüenza aun estando superado. Reconocer que me autolesionaba, que, si hacía algo en el colegio, si no me salía bien un examen o si pensaba que iba a ser un fraude o un fracaso para mi madre, merecía un castigo. Me clavaba agujas o tijeras y ahora que lo pienso...", explicó visiblemente emocionada la cantante, revelando un episodio inédito de su vida que sin duda le marcó para siempre.

Cuando su madre se enteró, ambas lo hablaron y estuvo años yendo primero a un médico y luego a un psicólogo. Pero lo que de verdad la ayudó de salir de ese agujero fue la música. "Mi madre hizo muy bien al dejarme salir a cantar con los demás, porque ella sabía que, cuanto más me acercara a la música, lo malo iría saliendo de mí. Sé que recaídas no voy a tener porque, si puedo tener un poco de tristeza lo que hago es cantar, pues es la forma en la que soy yo misma", concluyó la artista.

Robar comida para sobrevivir

El camino a la fama de Ruth Lorenzo no fue fácil. Durante su estancia en Gran Bretaña, donde consiguió el éxito definitivo gracias a su quinto puesto en el concurso británico 'The X Factor', la cantante se vio obligada a robar por necesidad: "Es verdad que robé comida en Inglaterra, y también cogí yogures de los supuestamente caducados siendo ya muy famosa. Llegué a hacerme fotos con mis seguidores en el supermercado teniendo en el abrigo huevos que acababa de robar".

La intérprete de 'Dancing in the Rain' aclaró que se trató de un momento en el que trabajaba, pero no obtenía ganancias suficientes para cubrir todos sus gastos. "Trabajaba y ganaba dinero, pero le daba el porcentaje a no sé quién, el alquiler, los gastos...pues pasa el mes y tienes 50 libras". Sin embargo, dicha situación cambió radicalmente cuando la cantante acudió al Festival de Eurovisión para representar a España.