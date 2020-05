'Supervivientes': Ana María Aldón explica el motivo de su ataque de ansiedad al llegar a España

EP / Madrid Ana María Aldón ha querido explicar a la audiencia de 'Supervivientes 2020' el motivo de sus lágrimas en su regreso a España. La mujer de José Ortega Cano sufrió un fuerte ataque de ansiedad cuando aterrizó en nuestro país, un estado de nervios que se debió a la pregunta que le realizó una reportera.

Como explicó este jueves Ana María a Jorge Javier Vázquez, saber que su hija Gema había ido a un plató de televisión le descoló por completo. "Fue impresionante. Quería volverme, no quería seguir adelante. Me afectó que por muy incomunicada que estaba, escuché que una reportera me preguntó que qué me parecía que mi hija se hubiese sentado en un plató de televisión. Lo que menos me esperaba es que mi hija haya hecho eso", narraba ante las cámaras.

Para tranquilizarla, Jorge Javier le explicó que había estado en 'Sábado Deluxe' porque ella había llegado hasta la final de 'Superviviente's, algo que querían celebrar con su hija. "Estuvo en Sábado Deluxe y no sé qué te preocupa porque la entrevista fue muy normal. Se la llamó porque has llegado a la final", le aseguraba a una Ana María más nerviosa de lo normal. Estas explicaciones le valieron a la finalista de Supervivientes 2020 para continuar una semana más en el concurso: "Estoy agradecida por tus palabras porque me dan tranquilidad. Confío en ti".