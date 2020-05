Saray revoluciona las redes sociales con este comentario sobre sus compañeros

eldia.es Hace unos días en MasterChef se inició un programa en el que había repesca de aquellos que habían sido expulsados hasta ahora de las cocinas. Allí entre todos los que se presentaban estaba Saray Carrillo, la concursante expulsada después de presentar una codorniz sin desplumar y sin cocinar como plato. Un momento que sin duda fue una locura.

En la repesca se ha podido ver a otros concursantes como Sito, Adrienne, Fidel, Sonsoles, Saray y otros que querían tener una segunda oportunidad en el programa. Saray dijo que se mostraba arrepentida por la actitud que había mostrado durante aquel fatídico día cuando fue expulsada "Me siento super mal, me arrepiento tanto de haber sido tan tonta. Quiero que se vea a la verdadera Saray y no aquella estúpida. Me dio como una embolia mental".

No obstante, la Saray del presente, la de después del programa que fue grabado hace 4 meses no piensa lo mismo. Como ha dicho hace unos días "Qué ciega estaba ahí y yo que creía que eran mis amigos. Esta noche veréis lo tonta que fui, pensaba que algunos me querían como yo a ellos, incluso me emocioné y lloré al verlos. Menos mal que me he dado cuenta de la clase de personas que son la mayoría, falsos y embusteros".

Con estas palabras Saray vuelve a avivar un incendio que parecía ya apagado.