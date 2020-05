Terelu Campos vuelve con sorprendente cambio de look

EP / Madrid Con el comienzo de la desescalada, cada vez son más los colaboradores de televisión que están volviendo a ocupar sus puestos en sus respectivos programas de televisón, y ayer no solo le tocó el turno a Mila Ximénez, sino también a Terelu Campos.

La hija de María Teresa Campos volvió al plató de 'Viva la vida' después de más de 50 días encerrada en casa, y para sorpresa de todos los espectadores lo hizo con un llamativo cambio de look.

Aunque Terelu está acostumbrada a llevar el pelo más largo o más corto, siempre ha sido muy fiel al rubio. Hasta ahora. Y es que la periodista ha optado por teñirse el pelo y lo ha hecho ni más ni menos que de naranja.

Terelu ha confesado que este jueves volvió a acudir a su peluquería de confianza y le dijo que necesitaba un cambio, por lo que finalmente se decantó por cambiar el color de su melena y eligió el naranja: "Quería un cambio pero todavía lo quiero más naranja", ha confesado. "Estuve cinco horas en la peluquería porque nunca me he tenido que teñir el pelo entero porque no tengo canas", ha explicado la colaboradora.

Sin duda, un cambio de lo más favorecedor que le ha dado a la periodista la energía necesaria para volver a su puesto de trabajo, algo que le ha hecho muy feliz.