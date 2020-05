Sandra Sabatés y su test 'no concluyente' de coronavirus

L.M./ Madrid El programa 'El Intermedio' de LaSexta regresó este lunes en su versión habitual en plató, pero lo hizo con determinadas modificaciones debido a las repercusiones del coronavirus.

La más destacable fue la ausencia de su presentador, José Miguel Monzón, conocido como 'El Gran Wyoming', por estar considerado persona de riesgo de cara a un posible contagio de la enfermedad.

Más sorprendente fue la ausencia de la copresentadora Sandra Sabatés, algo imprevisto y que se debió a la realización de un test con resultados no concluyentes sobre el posible contagio. A modo de precaución, se decidió que no estuviera presente y que los rostros visibles fueran los de Dani Mateo y Andrea Ropero.

"Estaba previsto que estuviera esta noche en el plató con Dani Mateo y Andrea Ropero pero, en las últimas horas, todo el equipo de 'El intermedio' nos hemos sometido a las pruebas del coronavirus. En mi caso, los resultados no han sido concluyentes, con lo cual, estoy a la espera de repetir las pruebas y tener unos resultados que arrojen un poquito más de luz. Asi que me voy a quedar en casa por prudencia, tranquilidad y seguridad, no solo mía, sino por la de mis compañeros", explicó Sandra Sabatés justificando su ausencia.