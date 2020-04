Los 10 grandes momentos de los 20 años de 'Gran Hermano'

Jorge y su '¿Quién me pone la pierna encima?'.

L.M. / Madrid Este 23 de abril de 2020 se cumplen 20 años del inicio de un programa que cambiaría la televisión en España. El primer gran 'reality show', Gran Hermano, comenzó su primera edición presentándose como un "experimento social" sin precedentes en palabras de la propia Mercedes Milá.

Repasamos los 10 momentos más destacados de estas dos décadas de entre todo lo acontecido en la casa de Guadalix de la Sierra.



"¿Quién me pone la pierna encima?"

Ismael Beiro, primer ganador

El primer 'edredoning'

Las "dos yoyas" de Carlos

Primera hora sin cámaras

Fresita y la vaca

Nagore: una histórica expulsión

Indhira y Arturo: del ataúd a los celos

Doble fractura de húmero

Milá durmió en Guadalix

La primera edición sigue siendo la más recordada. La expulsión denada más comenzar el programa, fue todo un varapalo para, con quien había empezado una relación. Este entonces reaccionó con unas palabras que inmediatamente se incorporaron al acervo cultural: "¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza?"El gaditano se convirtió en el claro favorito de la audiencia y logró el triunfo en la, en un final en el que incluso hizo su aparición un helicóptero para entregar el maletín con el premioEva y Emilio fueron los encargados en la segunda edición del programa de inaugurar una técnica que se convertiría en todo un seguro de vida para lasque vendrían después: mantener sus momentos más íntimos tapados de las cámaras por un tupido edredon.El impetuoso concursante protagonizó polémicos momentos como el "a ver si le voy a meter dos yoyas" a uno de sus compañeros de convivencia o un agarrón del pelo a, su compañera sentimental, que le costó la expulsión, la primera por motivos disciplinarios de la historia.pasó a la historia por esta experiencia en la tercera edición del 'reality' y acabó convirtiéndose en todo un habitual televisivo de Mediaset. Su compañera de romance fue Patricia y su petición fue más tarde emulada por muchas otras parejas del programa.A los concursantes muchas veces les han encargado tareas relacionadas con el cuidado de animales, llegando a introducir una vaca en la casa. A la concursante Fresita no le hizo mucha gracia, y menos cuando el animal intentó meterse con ella en una reducida habitación., sigue siendo una coletilla recurrente entre los fans del programa.Nunca había habido tanto consenso para una decisión en un 'reality' español como el que afectó a la todavía habitual colaboradora televisiva. Más delfueron para ella en 'Gran Hermano 11'. Un récord (negativo) de popularidad.La pareja más mediática de 'Gran Hermano 11' deparó todo tipo de momentos: desde su pasión en un ataúd en plena celebración de Halloween a los celos con la presencia de. Todo acabó mal cuando Indhira arrojó un vaso de agua a esta última, motivo por el que fue expulsada.ElÁlvaro Vargas sufrió un importante accidente en su entrada a la casa al tirarse en tirolina (más bien saltó al vacío), lo que le provocó fracturas en ambos brazos. Por este motivo, abandonó el programa durante semanas hasta alcanzar su recuperación.La emblemática expresentadora del concurso también pasó una noche en la casa. Fue en ladel programa y supuso una revolución, con un nuevo paso por parte de la conductora que siempre será asociada a 'Gran Hermano'.