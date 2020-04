Milá: "Tengo amigos que se han despedido de sus padres por FaceTime. Es horrible"

EP / Madrid Mercedes Milá regresa con la segunda temporada de 'Scott y Milá', que se estrenará este lunes 13 de abril en #0 de Movistar+. La periodista comienza fuerte, con un primer capítulo rodado en Roma, en el que se podrán ver las primeras medidas de restricción que vivió la capital italiana por la pandemia provocada por el coronavirus. "Hemos ido viviéndolo día a día", declara.

El primer capítulo del programa, titulado 'Curso del 68', tenía como planteamiento inicial el reencuentro de la periodista con sus antiguas compañeras del colegio. Sin embargo, la propia realidad hizo que terminase siendo una crónica sobre los primeros días de la pandemia en la capital del país transalpino.

"El foco de gravedad estaba en la Lombardía, tengo amigos que viven en esas zonas y me han contado horrores. Sin embargo, en Roma, cuando viajamos, no era así. Cuando llegamos, los hechos comenzaron a ser más crudos pero aún no se habían impuesto las estrictas normas de circulación que fueron poniéndose paulatinamente", explica Milá en una entrevista para Europa Press.

"Comenzamos a notar esas restricciones, iban cerrando restaurantes, museos, el Vaticano también", comenta la presentadora, que tanto ella como sus amigas, debido a las medidas sanitarias del gobierno italiano contra el COVID-19, tuvieron que regresar a España por carretera, de forma improvisada y agitada.

"Como experiencia ha sido muy interesante, tuvimos que mezclar lo que teníamos planeado en el programa, el reencuentro con mis antiguas compañeras, con lo que la actualidad marcaba", detalla. Sobre cómo está viviendo la cuarentena, Milá explica sentirse "bien".

"En mi familia y alrededor mío no ha habido ninguna muerte y ninguno ha enfermado gravemente", manifiesta. No obstante, sí ha compartido que conocidos suyos han vivido situaciones muy dolorosas por el coronavirus. "Tengo amigos que lo están pasando muy mal, con padres y madres suyos que han fallecido. Una amiga me dijo que tuvo que despedirse de su madre por FaceTime. Está siendo horrible", comenta.

"Visibilidad social"

A diferencia de la primera temporada, Milá afirma sentirse más asentada en el formato. "En la primera etapa no entendía nada de lo que me pedía María Ruiz, la productora ejecutiva [...] Ahora en esta segunda etapa ya voy a calzón quitado, no pongo freno a nada. Si me paso, sé que me van a ayudar, ahora tengo muy interiorizado este formato, que creo que está hecho para alguien ya con cierta edad, porque pide experiencia y eso solo se consigue con el paso de los años", explica.

Como comentó sobre la primera temporada, Milá espera que este formato sirva también para poner el foco en activismo social y en realidad alternativas y diversas, siempre bajo un foco periodístico. "Creo que lo estamos consiguiendo, estamos recibiendo bastante feedback en redes sociales. Dentro de mis posibilidades lo voy logrando, me parece muy importante", declara.

La periodista, junto con su inseparable perro Scott, volverá con cuatro nuevos episodios de 'Scott y Milá' que se emitirán, de forma lineal, en #0 a las 22:00h cada lunes, además de estar disponibles bajo demanda en la plataforma de Movistar+. 'Scott y Milá' es una producción original de Movistar en colaboración con Zanskar Producciones.