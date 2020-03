Christofer y la mala relación con sus compañeros de 'La Isla de las tentaciones'

Todos nos acordamos de Christofer de 'La Isla de las tentaciones', que protagonizó una de las escenas más vistas del programa y tuvo a España entera volcada en su relación con Fani, su novia y actual concursante de 'Supervivientes'.

A pesar del mal trago que supuso el reality para Christofer, ya que temió perder a su novia en brazos de Rubén, ahora el joven madrileño se ha convertido en tendencia y hasta tiene un canal propio en Mtmad llamado 'A pesar de todo'.

En dicho canal ha publicado un último vídeo de "Preguntas y respuestas", enfocado a resolver las dudas de sus seguidores, y en el que ha hablado sobre sus compañeros en la isla y ha dejado claro que no mantiene el contacto con ninguno de ellos tras el programa, a pesar de que fueron su mejor apoyo en los momentos más complicados del programa: "Directamente no hay relación. Más que nada porque hay gente que allí no me interesa tener a mi alrededor. A mí no me hace falta ir hablando de la gente para tener más audiencia o tener más seguidores".

Christofer no ha dejado títere con cabeza. Mientras que con Ismael y José simplemente se ha enfriado la relación, Gonzalo es el compañero que más le ha decepcionado: "Tenía una buena relación allí, fue con quien más contacto tuve fuera de la isla, el que se interesó más por mí, pero luego ha hecho ciertas cosas que cada vez me han ido alejando más de él. Me pides perdón delante de toda España y luego sigues criticándome y poniéndome a parir...", critica el madrileño. Pero el peor parado ha sido Álex. Christofer asegura que es "un tío más falso que un billete de Monopoly".

En pleno momento de auge de la pareja, Christofer con su canal en Mtmad y Estefanía participando en otro reality, la propia Fani Carbajo ha decidido registrar en la Oficina Española de Patentes y Marcas el famoso grito de "¡Estefaníaaaa!", que nos regaló Christofer en 'La Isla de las tentaciones' mientras corría por la playa en busca de su amada.