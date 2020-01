Las infidelidades más sonadas de los realitys

N.C. / Agencias 'La isla de las tentaciones' se ha convertido en el programa de moda de lo que va 2020. Con Mónica Naranjo como presentadora y con un formato que recuerda al mítico 'Confianza ciega' que Antena 3 estrenó allá por el año 2002, el nuevo espacio de telerrealidad de Telecinco está haciendo las delicias de los amantes de los realitys shows.

A continuación, repasamos otras infidelidades de los reality show:



Fani y los encantos de Rubén

La audiencia subió con la consumación de la primera infidelidad. Fani, la veterana del grupo, cayó rendida a los encantos de Rubén. La novia de Christofer no pudo frenar sus impulsos con el exfutbolista y la pasión se acabó apoderando de ambos. "Es una situación muy complicada, me preocupa pero no me arrepiento. Me siento rara porque tengo novio pero es que Rubén me ha hecho descubrir una parte de mí que hasta hoy no conocía", confesó Fani a sus compañeras.

Adara y su triángulo amoroso

"Que me perdone de verdad si le he hecho daño. No sé cómo ha podido pasar, pero me he enamorado de Gianmarco. Me siento muy mal, no quiero hacer daño a Hugo pero tengo que ser fiel a mis sentimientos y ser sincera con Hugo", así de contundente fue Adara sobre su relación con Gianmarco en la casa de 'Gran Hermano'. La relación de ambos fue el gran reclamo de la última edición del reality estrella de Telecinco.

Tony Spina y Oriana, ruptura en directo

Aless, Noemí y el calor de Brasil

El concursante de 'Supervivientes' dejó en directo a Oriana después de que sus padres le mostraran la portada de la revista 'Sálvame' donde se veía a su novia besándose, supuestamente, con Adrián, un exconcursante de Gran Hermano. Montaje o no, para Tony quedó todo claro y tomó una decisión en pleno directo: romper con la que había sido su amor.Fueron la pareja estrella de 'GH' en el año 2012 pero el amor se rompió cuando llegó el intercambio de concursantes con 'Gran Hermano Brasil'. "Me has ridiculizado. Lo mismo que hiciste conmigo lo hiciste allí en una semana en Brasil", le reprochó Alessandro a Noemí cuando la joven canaria regreso a la casa de Guadalix de la Sierra. "¿Y me hablas de amor? Le dijiste a Rafa que se llevaba tu corazón, ¿cuántos corazones tienes para darle a la gente?", le dijo el italiano, quien después de conocer que su chica había tenido un 'rollo' con uno de los concursantes brasileños, no quiso tener más contacto con Noemí.