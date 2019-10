El grancanario Xayo conquista Got Talent con un pase de oro

eldia.es "Mi familia entendió que me dedicara al transformismo sobre todo mi padre que era un hombre rudo de campo. Me dijo que mientras me tuviera el respeto que la casa se merecía, podía ser lo que quisiera", así se describe Pedro Eugenio Moreno, de 67 años y de Santa María de Guía en su carta de presentación antes de su actuación en el programa de Telecinco, Got Talent.

Más conocido como 'Xayo', en el escenario ha explicado que lleva en el mundo del transformismo desde 1977 y, aunque reconoce que probablemente haya sido juzgado, ha pisado con fuerza el escenario de 'Got Talent 5' para hacerse un homenaje a sí mismo, a su vida y a su trabajo. Explica su experiencia en la época franquista: "Antes te cogían haciendo esto y 10.000 pesetas de multa por maricón, fíjate si ha cambiado este país que ahora te pagan por hacerlo". Además, afirmó que "la Policía alguna vez le llevó a la Comisaría".

Y el guíense brilló con luz propia con su monólogo que conquistó a todos los jueces.

"La grandeza de gente como tú es que todo lo que ha pasado lo transforma en algo positivo, en algo que hace sentir bien a la gente", afirmó Risto Mejide.

"Con solo mirarnos, hemos pensado que tu homenaje tiene que ser completo y para que lo sea...", dijo Dani Martínez antes de pulsar el pase de oro al guíense.

Vea la actuación completa de Xayo en Got Talent.