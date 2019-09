'Friends' cumple 25 años: ¿Qué opinó la crítica?

EP / Madrid Se cumplen 25 años del estreno de 'Friends'. Aquel 22 de septiembre de 1994 fue el punto de partida de diez exitosas temporadas y más de 200 episodios que quedaron grabados con letras de oro en la historia de la televisión. Pero... ¿cuál fue la reacción de la crítica después de la emisión del piloto de la sitcom?

Las primeras andanzas de Rachel, Phoebe, Mónica, Ross, Chandler y Joey en la pequeña pantalla fueron acogidas con división de opiniones. Desde "divertida" y "burbujeante", hasta "ligera" y "excesivamente convencional", la crítica estaba dividida y hubo incluso quien cargó duramente contra la nueva telecomedia: "Es un talk-show con guión (...). Es triste ver como sus actores se degradan".

Fue la crítica de Entertainmente Weekly quien, sin miedo, se aventuró a predecir que la estrella principal de Friends sería Mónica (Courteney Cox), ya que era la única conocida del sexteto por aquella época.

"Mónica es una ayudante de Chef en un restaurante de Manhattan, tiene una naturaleza amable e irradia sentido común. Ella es el sólido centro de un grupo de extravagantes amigos. Entre ellos se encuentra su compañera de piso, Rachel (Jennifer Aniston), que es una alocada camerara de la cafetería en la que todos se reúnen. Al otro lado del pasillo están Chandler (Matthew Perry) y Joey (Matt Le Blanc), dos chicos agradables y bromistas. Luego está Ross, el hermano de Mónica, interpretado por David Schwimmer, No sé dónde vive Ross. De hecho, me costó dos semanas darme cuenta de que era el hermano de Mónica y no su amante. Y, por último, no es Phoebe (Lisa Kudrow), es sólo una variación más alocada de Rachel".

Desde el New York Times apuntaban que "puede que sea otro grupo de amigos sentados alrededor de una mesa contándose sus penas que se levanta de vez en cuando para hacer frente al mundo". "Pero de todas formas ve Friends de NBC. Marta Kauffman y David Crane son los creadores y productores de esta serie".

"Tras explorar nuevas fronteras con Deam On para HBO, se han embarcado con Friends en una serie más convencional, en apariencia, pero que promete ser igual de seductora. El reparto es atractivo, el diálogo tiene el tono perfecto de 1994, y colocada entre Mad About You y Seinfeld esta serie puede llegar a tenerlo todo", comentaba la reseña.

"Divertida y ligera"

Desde el LA Times, explican: "Friends tiene tantos buenos momentos que no hay nada que no me gustara. Es tan ligera y burbujeante que después de cada episodio puedes recordar perfectamente todo lo que pasó y porque te reíste mucho".

"Como concepto está bien, pero no es ágil ni sofisticada para ser una comedia de los productores de Dream On", apuntaban en Variety. "Las cuestiones morales se eludieron por completo. Friends ofrece unas pautas positivas y liberales", concluía.

Pero puede que la crítica más dura fuera la del Washington Post que destacaba la "faceta comercial del nuevo sitcom de NBC, Friends". "Otra creación espantosa de Marta Kauffman y David Crane, el dúo de creadores de la estúpida Dream On de HBO". "Friends es un 'talk show' con un guión de comedia de situación".

Y continuaba apuntando: "Las estrellas de la serie son la guapa Courteney Cox, el ex divertido David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y Matthew Perry. Todos ellos se ven bien... pero es triste ver como se degradan".