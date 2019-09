Isabel Pantoja se queja del "victimismo" de Chabelita

EP / Madrid No corren buenos tiempos para el clan Pantoja. El cisma generado en la familia se ha hecho todavía más grande desde la presentación en sociedad del primer single de Isa Pantoja, 'Ahora estoy mejor'. La ausencia de su madre y su hermano provocaron las lágrimas de la joven en el escenario. Una situación que ha hecho saltar a la propia Isabel Pantoja.

Muy molesta, la tonadillera utilizaba a Raquel Bollo como intermediaria para que diera su versión de su sucedido: "(Chabelita) Sabía los motivos por los que su madre no iba a ir, cuál era la prioridad para ella por encima de todo".

Un enfado de la cantante que Raquel trataba de calmar vía WhastApp: "Es normal que estés mosqueada, pero lo que yo pueda decir hoy, puede que mañana no te guste porque es tu hija. Vamos a calmarnos, todo va a ir saliendo poco a poco".

Además, la ex de Chiquetete explicaba que Doña Ana está delicada de salud, motivo por el cual Isabel Pantoja no quiso viajar el pasado jueves a Madrid. Aún así, la exconcursante de Supervivientes no se callaba y pedía a su amiga Raquel que leyese este mensaje en Sálvame: "Ella sabía que yo no iba a ir, que no se haga la víctima más. Voy a respetarla, lo que ella no hace conmigo".

Una reprimenda a la que continuó con un "dice que cuando se hacen las diferencias con Kiko es porque Kiko no ha permitido que nadie venga a televisión a criticarla e Isa sí lo ha hecho", y le hacía un llamamiento muy serio a su hija: "No me vale que pongan mis imágenes en la pantalla, lo que me vale es que me deje ver a mi nieto y me deje ver a mi hija".