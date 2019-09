'GH VIP 7': Hugo Castejón desquicia a Mila Ximénez al preguntarle por Rodrigo Menéndez

EP / Madrid Hugo Castejón se ha convertido en menos de cinco días el concursante que más conflictos ha tenido con sus compañeros. Lo cierto es que muchos aseguran que está siguiendo la estrategia de su exnovia Miriam Saavedra, quedarse solo en la casa de Guadalix de la Sierra y competir contra todos ellos sin piedad. Una de las discusiones más fuertes que ha tenido ha sido con Mila Ximénez, donde ha demostrado tener muy mal fondo por haberle sacado un tema polémico del pasado que está enterrado en la vida de la colaboradora de Sálvame.

Mila Ximénez se encontraba hablando con Alba Carrillo e Irene Junquera de la historia de amor entre Hugo Castejón y Miriam Saavedra, delante del protagonista. La colaboradora de ‘Sálvame’ afirmaba que: "La historia de Miriam es que le manda a la mierda, ella a él y ya está. Hay una cosa que no soporto de los tíos y es cuando le preguntan y dicen: 'Yo no voy a hablar de esas cosas". El concursante entraba de lleno contra la periodista y le decía: "Si uno no quiere hablar del tema no tiene por qué decir nada, es como si yo te digo: '¿Tú por qué no has hablado de Rodrigo Menéndez?'".

De repente, Hugo Castejón sacaba a la luz la dudosa relación de Mila Ximénez con Rodrigo Menéndez, desatando los nervios de la colaboradora ya que es un tema que le trajo muchos problemas en el pasado y del que nunca ha hablado públicamente: "Tú eres un g......... Eres un imbécil, no te voy a dar tres puntos, voy a intentar que salgas de la casa ya".

Hugo, sobre Mila: "La emperadora de la casa determina que se ha acabado la conversación" #GHVIPDBT1 pic.twitter.com/nujl3Hbfan — Gran Hermano (@ghoficial) 15 de septiembre de 2019

Mila Ximénez reprodujo mil insultos en la cara del concursante por haber sacado su relación con el abogado en la casa de Guadalix de la Sierra y confesó que: "Toda la casa se posicionaba del lado de la colaboradora y la defendía a capa y espada, sin embargo Adara es el único apoyo que posee el concursante ya que se ha mantenido al margen de todos los problemas de la casa y ha querido conocer a las personas que están conviviendo con ella.

De esta manera, Hugo Castejón se ha convertido en el 'apestado' de la casa por parte de sus compañeros. Tanto es así que este domingo por la noche, durante el Debate de GH VIP 7, todos los participantes -menos Adara y Dinio- se posicionaban detrás de él, reflejando su deseo de que sea él quien abandone el concurso el próximo jueves. Tendremos que esperar a que llegue la segunda gala del reality para saber si finalmente, el exnovio de Miriam Saavedra es el primer expulsado.