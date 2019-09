Omar Montes asegura que podría ser presentador de 'Idol Kids'

EP / Madrid Omar Montes lleva en el foco mediático desde que salió de ‘Supervivientes 2019’. Recordemos que el exnovio de Chabelita consiguió llegar a la final por su carácter tremendamente empático con los espectadores y por ser el que llevaba la paz a la isla, tanto es así que se proclamó ganador de la edición más vista de la historia de este espacio. Ahora, el cantante tiene muy buena relación con Isabel Pantoja y parece que la tonadillera está haciendo todo lo posible para que esté con ella en el nuevo programa de Telecinco, ‘Idol Kids’ o por lo menos eso es lo que se está diciendo.

El propio Omar Montes ha confirmado que está en negociaciones para incorporarse al mismo programa en el que Isabel Pantoja será jurado, Idol Kids: "No es de jurado, es lo que hace Santi Millán de llevar a los niños de un sitio para otro y decirle si lo hacen mal o bien".

El ganador de ‘Supervivientes se ha referido al presentador de GOT TALENT para explicar exactamente a que se dedicaría él si finalmente le contratan para trabajar en la nueva apuesta musical de Telecinco.

El Iluminati está encantado de poder formar parte de un Talent de niños ya que siente devoción por estos: "Pues sí, me gustan mucho". Y esto si que no nos ha llamado la atención porque como bien sabemos, Omar Montes tiene un hijo y se desvive por él, así lo ha demostrado durante su participación en Supervivientes ya que no paraba de hablar de él y de acordarse de lo más importante que tiene en su vida.

Tendremos que esperar a que pase más tiempo para saber si, finalmente, trabajará en Idol Kids junto con su gran amiga Isabel Pantoja. Lo que no sabemos es cómo sentará esta noticia a Chabelita ya que no le hace ninguna gracia la relación que ha establecido su madre consu exnovio, porque este ha ido contando los trapos sucios de Isa por todos los platós de televisión posibles.