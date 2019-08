Olvido Hormigos confiesa la proposición indecente que recibió tras su vídeo íntimo

EP / Madrid Olvido Hormigos ha acudido, en la mañana de este martes, al plató de Espejo Público para contar cómo está llevando la usurpación de identidad que está padeciendo por las redes sociales. Como bien advirtió ella misma por su verdadera cuenta de Twitter hace unos días, hay varias cuentas falsas que se están haciendo pasar por ella que están publicando contenido privado. Además, una de estas cuentas ha vuelto a exponer públicamente el vídeo sexual por lo que Olvido Hormigos estuvo en el foco mediático durante meses.

"Todo empieza porque me avisan amigos por redes sociales de lo que está pasando" comienza Olvido a contar cómo se enteró de que nuevamente iba a tener problemas en las redes sociales al hacerse pasar por ella varias cuentas falsas. "El problema es lo que habla en mensajes privados. Lo que pueda hablar por privado si que puede afectarme, porque se hace pasar por mí y no sé qué puede decir" sigue explicando y no duda en explicar cuál es su miedo ya que, lejos de que sea lo que se publique, le preocupa lo que puede llegar a hablar por privado.

"Todavía no lo he denunciado porque ya me pasó hace un tiempo, denuncié y no le dieron importancia. De hecho tiene más seguidores que yo, lleva las redes sociales mejor que yo" explica y es que parece que la exconcejala no ha querido denunciar porque anteriormente ya vivió un episodio parecido y aunque tomo medidas legales, no obtuvo ninguna recompensa ni salió beneficiada ya que el vídeo sigue rondando por Internet.

"Hay otra cuenta que está publicando el vídeo y fotos de mi hija. Por la manera de hablar -cómo se expresan en los tweets- sé que no son españoles, publican fotos que tengo en mis redes sociales. No he pedido nada a la red social, solamente le puse un comentario a ella -a la cuenta falsa-".

"El video que se me hace público hace años sin yo consentirlo, y a día de hoy sigue en páginas porno cuando ese vídeo fue denunciado. Es como chocarse con un muro cuando pones una denuncia de este tipo" expresa Olvido Hormigos y es que lo cierto es que nos podemos hacer una idea de lo difícil que es que se elimine completamente un vídeo de Internet. La exconcejala ha confesado en el programa de Espejo Público su preocupación y decepción de que a pesar de que denunciara en su día, ese vídeo siga por las redes.

Además, Olvido Hormigos ha aprovechado su intervención para explicar qué le pareció la noticia de aquella trabajadora que se terminó quitando la vida por el acoso que estaba teniendo tras enviar un vídeo subido de tono por las redes sociales: "Yo todavía no soy la misma persona, me metía a la cama y no quería que amaneciera pero la solución no es el desenlace de la trabajadora de IVECO. Cuando me enteré no me lo podía creer".

"Lo peor es que la gente te mira como si ya fueses otra persona, se ríen, tienen que ir con la cabeza agachada y es eso, como si el día antes fueras una persona y al día siguiente otro" ha querido desvelar la exconcejala y es que parece que ha tenido que revivir de nuevo ese episodio de su vida que de alguna manera lo tenía olvidado y con el que había aprendido a vivir.

"Yo en vez de esconderme en casa, decidí seguir adelante al nivel profesional en la televisión. En ese momento yo no podía echar ningún currículum en ningún colegio -ya que ella es profesora- y entonces, la imagen que se ha expuesto de mí es eso... Bueno he hecho un Interviú, entonces yo también he contribuido a esa imagen" ha explicado en cuanto a la imagen que se le ha quedado después de vivir este episodio tan bochornoso. Además, no ha dudado en contar una de las proposiciones que le ofrecieron tras la polémica del vídeo: "Un árabe me ofreció 100.000 euros por cenar una noche con él y al no contestar, me ofreció un cheque en blanco".