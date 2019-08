Loles León desvela el enfrentamiento que tuvo con Madonna

EP Este martes, Rosa Benito, Belinda Washintong e Irma Soriano han sido las invitadas estrella para cenar en la casa de Loles León. Lo cierto es que las risas con la actriz siempre han estado aseguradas en las diversas cenas que se han realizado, pero anoche pudimos ver uno de los mayores espectáculos de 'Ven a cenar conmigo'. León estuvo contando durante toda la velada distintas anécdotas e historias de su vida y es que tiene tantas cosas que contar que sus invitadas solamente abrían la boca para meterse el tenedor y no para soltar ninguna palabra.

Una de las anécdotas que más nos ha sorprendido es el conflicto que tuvo con Madonna. Loles León, quien empezó en el mundo de la interpretación gracias a Pedro Almodovar, fue a muchas fiestas llenas de famosos precisamente por las influencias del director de cine. En una de ellas, la actriz hizo un espectáculo musical y tuvo que llamar la atención a la cantante: "Ahí fue cuando empezó a flirtear con Antonio Banderas", pudiéndose este el motivo por el que no le hizo ni caso.

"Mientras yo cantaba, ella se puso a hablar con la persona que tenía detrás" algo que molestó muy y mucho a Loles León y que provocó que le llamara la atención a Madonna: "Eh, you, eh Madonna. Look al me because I am here working. Si you no look at me..." y además, a la explicación añadió el gesto que le hizo a la cantante: como si se sacara un cuchillo y le cortaba el cuello. Después de este toque de atención, la que supuestamente estaba coqueteando con Antonio Banderas le respondió: "Todas las españolas tenéis la navaja en la liga".

Loles León, que ya sabemos el carácter que tiene, no se quedó callada y le contestó diciendo: "Sí, cuando se comportan tan maleducadas como tú, sí. Pedí que se lo tradujeran y ya no se movió". Esto provocó las risas entre todos los comensales de la mesa que no podían evitar no reírse ante las historias tan turbulentas que había contado la actriz.