Chabelita, en 'Lazos de Sangre': "No me he sentido igual de querida que mi hermano"

EP / Madrid Isa Pantoja ha sido la única de la familia Pantoja que ha decidido sentarse para el programa Lazos de Sangre de TVE que se emitió este miércoles. Lo cierto es que nos esperábamos a cualquier miembro del clan menos a ella, pero cierto también es que la hija de la cantante cada vez que habla lo hace sin pelos en la lengua y con la naturalidad y espontaneidad que le caracterizan. Un barrido a toda la vida de la tonadillera que para muchos se ha quedado cojo porque poco se han sumergido en tramas importantísimas de la reina de la copla, pero con grandes declaraciones por parte de Chabelita que no pasarán por alto.

"Para mi madre Cantora es Paco, está en su día a día y siempre en su mente, lo sé" ha confesado la hija de Isabel Pantoja y es que parece ser que la cantante, a pesar de haber superado con los años la muerte trágica de su marido, sigue estando muy presente en la actualidad en las paredes de su casa. En cuanto a la educación que siempre ha habido en su casa, la hermana de Kiko Rivera asegura que: "La educación que hay en mi familia es tradicional, no voy a decir antigua, pero sí tradicional".

"No me he sentido igual de querida que mi hermano Kiko"

Mucho se ha hablado de la relación que, Isa Pantoja mantiene con sus tíos y es que de todos es sabido que para nada es buena: "Es un tema al que no vamos a llegar a ningún entendimiento. La relación con mis tíos nunca ha sido buena, no me he sentido igual de querida que mi hermano Kiko. Yo he llegado a comer en una mesa sin hablarme con nadie. No he puesto nunca a mi madre entre la espada y la pared".

Sobre María del Monte: "Creo que es hora de que me venga a buscar a mí"

Isa Pantoja recuerda con bastante nostalgia la época en la que María del Monte era una íntima amiga de Isabel Pantoja y no se separaba de ellas: "Yo la llamaba nana, la tengo mucho cariño" pero ¡atención! porque no duda en enviarle un mensaje muy directo: "Creo que es hora de que me venga a buscar a mí, en vez de que yo vaya a buscarla a ella". Otra de las personas que siempre ha estado con Chabelita mientras que su madre actuaba fuera de casa, ha sido Dulce: "Se ha convertido en mi segunda madre, era la que asistía a las cosas que tenían que asistir las madres. Para castigarme estaba Dulce y mi madre para premiarme".

Isa Pantoja visitó a Julián Muñoz en la cárcel #LazosPantoja pic.twitter.com/PCGgURiba3 — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) July 25, 2019

La hija de Isabel Pantoja también tiene palabras hasta para Julián Muñoz y es que le recuerda con muchísimo apego y parece que la época en la que vivió junto con su madre, fue una de las mejores para la hermana de Kiko Rivera: "Yo le he tenido y le tengo mucho cariño a día de hoy. Yo fui a visitarle en un permiso que tuvo después de estar en la cárcel".

Lo que más nos ha sorprendido de las declaraciones que ha hecho Isa Pantoja sobre la vida de su madre es una promesa que le hizo hace ya tiempo y que por primera vez ha desvelado en un plató de televisión: "Una de las cosas que le prometí a mi madre fue que a los 25 iba a estudiar una carrera, creo que va a ser piloto". Parece ser que la hija de la tonadillera se pondrá a estudiar el año que viene para llegar a ser piloto, una decisión de la que no se sabía absolutamente nada pero que nos ha dejado con la boca abierta porque para nada nos imaginamos a la hermana de Kiko Rivera en ese ámbito.