Telecinco censura una monumental bronca entre Isabel Pantoja y Mónica Hoyos

L.T. El último debate de ‘Supervivientes 2019’ emitido por Telecinco el pasado domingo pero grabado la tarde del viernes anterior, está dando mucho de que hablar pero no solo por lo que se vio, si no también por lo que la cadena censuró y los espectadores no pudieron ver como una monumental bronca entre Isabel Pantoja y Mónica Hoyos.

Este lunes ‘Cazamariposas’ sacaba a la luz la pelea en pleno plató entre la tonadillera y la actriz dejando claro que su amistad está totalmente rota.

En las imágenes que el espacio de Mediaset ha filtrado, se puede ver a Pantoja moviendo su dedo índice y de pie, mientras que finalmente la ex de Carlos Lozano abandona el plató ante la mirada atenta del resto de sus compañeros de ‘reality’.

Isabel y la ex se enfrentaron en el debate ,pero no lo pusieron ,que mal por lo que veo la ex salio del plato #somoslaaudiencia22jl pic.twitter.com/xxEg0jDT1y — Lebiram222 (Maribel) (@lebiram222) July 22, 2019

Al parecer, un insulto de Mónica a Isabel fue el causante de la última pelea entre ambas. Por lo visto, la peruana usó una fórmula en una frase en la que la cantante interpretó que se estaba metiendo con su madre. La bronca fue tal que incluso Carlos Lozano se metió a defender a la madre de su hija.