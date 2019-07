'Supervivientes 2019': El apasionado reencuentro entre Fabio y Violeta en pleno directo

L.T. Después del disgusto que ha tenido Fabio tras perder la prueba de la apnea, el programa le tenía preparado una sorpresa que aunque se podía imaginar, para nada entraba dentro de los planes del concursante ya que se estaba mal diciendo por la mala suerte que ha tenido en la última prueba. Una vez dentro de los estudios de Mediaset ha tenido la oportunidad de reencontrarse con la pareja que hizo durante las primeras semanas de concurso, Violeta.

Un encuentro muy esperado por todos los seguidores de la pareja ya que la extronista ha estado muy preocupada desde que salió del concurso por su futuro con el argentino ya que no veía mucha estabilidad entre ellos y tampoco le enviaba ningún mensaje en las galas para ella.

"Estas hermosa, mi amor hazme ver como estás por Dios, estás guapísima.le decía Fabio nada más verla. Lo cierto es que de repente se le ha olvidado que se tendrá que batir en duelo con Omar Montes para ver quien de los dos es el tecer finalista y se queda a las puertas de ser el ganador del concurso y su mirada pasaba a estar llena de alegría y de emoción."Tenía tantas ganas de verte. Me he puesto de rosa como la primera vez que nos vimos" le ha dicho Violeta, que se lanzaba a los brazos del concursante nada más que ha dado dos pasos y entraba así en el cuarto donde le estaba esperando ella.cuando veía los vídeos del cóctel y todo, ahora te veo mejor. Estás guapísimo, no te rayes por nada, vas a engordar en nada.añadía la exconcursante.

Además, ¡atención! porque Jorge Javier Vázquez ha advertido a toda la audiencia y a la pareja de que el programa, ‘sin ningún tipo de cámara ni micrófono y así, puedan ir juntos este viernes al plató de Toñi Moreno para contar qué tal han pasado la primera noche juntos en España.