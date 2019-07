Esto es lo que realmente ganará cada uno de Los Lobos gracias al bote de '¡Boom!'

LNE Son los hombres del momento. Todo el mundo habla de ellos. Los Lobos de Boom van a conseguir este lunes a partir de las 22:45 horas en Antena 3, el bote más importante de la historia de la televisión en España. En total se embolsarán más de seis millones de euros. O al menos eso dicen desde la cadena oficialmente pero esa cifra no es real por varias razones que te contamos a continuación.

La primera por Hacienda. El ministerio público se lleva casi la mitad del premio. Aunque todavía no sabemos cuánto ganaran los miembros de Los Lobos (depende cuantos programas más se mantengan en antena), pongamos que consigan 6,6 millones de euros. En total cada uno de los cuatro se embolsaría 1,65 millones de euros. Si restamos los impuestos al final el premio queda en 800.000 euros. Pero aún hay que descontar más.

Los cuatro miembros de este equipo ya recibieron hace meses parte del premio que les debía Antena 3. Muchos de ellos dejaron de trabajar y sus ocupaciones habituales pasaron a un segundo plano cuando decidieron apostar por la televisión. Por eso algunos de ellos estuvieron más de dos años sin ningún tipo de ingreso. La dirección del concurso accedió hace meses (en este enlace lo puedes leer) a pagar parte del premio a los cuatro concursantes que por aquel entonces participaban en el formato.

Hasta la fecha no es que Los Lobos no hubieran conseguido nada. Ni mucho menos. De hecho ya han conseguido, antes incluso de ganar el bote, batir el récord mundial de permanencia en un programa de televisión diario. Lo consiguieron hace meses cuando todavía estaba en el equipo Jose Pinto, el ganadero salmantino que se fue del formato semanas antes de fallecer de forma repentina. Pinto aseguró que no podía seguir faltando a sus obligaciones laborales. Era uno de los más queridos del programa y la audiencia lamentó su pérdida y su posterior fallecimiento.

Hasta ahora uno de los premios más importantes de la historia de la televisión en España se lo había llevado Fran González, el crack asturiano del rosco de Pasapalabra se llevó casi un millón de euros hace varias semanas después de completar la última prueba del formato de Telecinco. Pero aún tienen algo más en común Fran y Los Lobos: ambos han llevado a lo concursos en los que participan a importantes récords de audiencia que no se habían visto hasta la fecha. La pregunta es ahora quién los sustituirá.