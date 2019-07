¿Cuándo acabará 'Supervivientes 2019'?

EP / Madrid Carlos Sobera lo estuvo anunciando toda la noche durante la emisión de Conexión Honduras, este jueves se vivirá una gala llena de emoción, pero sobre todo de sorpresas. Aunque no pudo desvelar mucho sobre lo que pasaría en la gala de esta semana, sí que confesó que habría dos expulsados. De esta manera, la expulsión ronda entre Mónica Hoyos y Fabio, pero también entre todos los concursantes ya que parece que no se salvará nadie de estar contra las cuerdas.

De esta forma ‘Supervivientes 2019’ encara su recta final y se empieza a preparar para acabar el programa a mediados de julio. Aunque Mediaset no se ha pronunciado sobre cuándo exactamente acabará el ‘reality’ todo apunta a que la gran final se celebrará el jueves 18 de julio, es decir dentro de dos semanas.

La recta final comienza en #Supervivientes2019 con doble eliminación en la gala del jueves https://t.co/BnibqmQ0xv — Supervivientes (@Supervivientes) 3 de julio de 2019

Como es de, la organización del programa les propone a todos los concursantes realizar un juego en el que se tienen que enfrentar a sus peores enemigos y enterrar, si quieren, el hacha de guerra. Este martes por la noche se ha producido este juego y lo cierto es que se ha producido lo que nunca antes había pasado, todos -o al menos frente las cámaras- se han reconciliado después de escuchar lo que cada uno pensaba del otro mirándose frente a frente.

Los primeros en enfrentarse fueron Omar Montes y Dakota, que lo cierto es que no se tenían que decir muchas cosas porque los dos han tenido una muy buen relación durante todo el concurso. Fueron pocas las cosas que se dijeron aunque el cantante aprovechó para decirle que le molestaba cuando gritaba, cuando insultaba y que fuera vaga en el sentido de que se había acostumbrado a no vigilar el fuego por la noche.

Los siguientes en ponerse frente a frente fueron Albert y Fabio. Un cara a cara que se caracterizó por el respeto y la buena educación, ninguno de los dos se interrumpieron y escucharon todo lo que cada uno tenía que decir del otro. Albert le recriminó que estuviese a la sombra de Isabel Pantoja y que en algunas pruebas fuera capaz de pisar a los compañeros con tal de ganar él, ya que no entiende la competitividad de esa forma. Por otro lado, el novio de Violeta le confesó que nunca llegará a entender la decisión que ha tomado en cuanto a la pesca. Lo cierto es que ambos terminaron sumergidos en un abrazo lleno de sentimiento y de buenas palabras.

. Las dos se dijeron por fin todo a la cara y aclararon qué siente cada una de la otra. "Me sentí muy triste, dolida y decepcionada contigo cuando me nominaste" le dijo Mónica Hoyos a lo que Isabel le contestó: "No tenía otra opción, siempre te he visto estupenda en todo. Lo malo, lo bueno y lo regular se queda aquí en la isla. No voy a guardar rencor ni a ti ni a nadie".