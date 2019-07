'Supervivientes' vuelve a consentir a Isabel Pantoja

V. SEDEÑO El paso de Isabel Pantoja por 'Supervivientes 2019' está dando mucho de qué hablar. La tonadillera está recibiendo todo tipo de críticas, por los privilegios que muchos consideran está teniendo durante su aventura en Honduras. Las críticas por el trato de favor que la organización del programa estaría dando a Isabel Pantoja han vuelto a salir a la luz este martes. El motivo es que la artista se negó a participar en la prueba de recompensa, algo que sí hicieron el resto de sus compañeros.

??? La tonadillera se queja de no tener fuerzas y no realiza la prueba de recompensa #TierraDeNadie10 https://t.co/CEw5sd5Sja

La Pantoja alegó "no tener fuerzas". El reality está llegando a su fin y el deterioro físico de los concursantes es más que evidente. Por eso, los seguidores de 'Supervivientes' consideran que Isabel Pantoja no es más que sus compañeros y que tiene que luchar igual que el resto hasta el final.

Me parece fatal lo de la Pantoja que no quiera ni intentarlo, y decide de primeras no hacerlo #TierraDeNadie10 pic.twitter.com/kjt1bdI5Cv