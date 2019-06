El espectacular cambio físico de Carlos Lozano tras pasar por 'Supervivientes'

L.T. Carlos Lozano fue expulsado de ‘Supervivientes’ el pasado jueves. El presentador se midió contra Chelo García Cortés y perdió la batalla tras permanecer casi tres semanas en la soledad del palafito.

El paso de Lozano por ‘Supervivientes’ le ha traído además de muchos enemigos, uno de ellos Isabel Pantoja, un espectacular cambio físico. El que fuese el conductor del primer ‘Operación triunfo’ ha perdido en el concurso de supervivencia de Telecinco 13 kilos.

Reencuentro con Miriam Saavedra

La perdida de kilos de Carlos Lozano no ha parecido importarle mucho a su ex Miriam Saavedra, quien ha caído rendida de nuevo a los encantos del colaborador de televisión. El programa propuso a Carlos un dilema moral antes de salir definitivamente del concurso. Debía elegir entre despedirse de la madre de su hija y compañera de concurso Mónica Hoyos o pasar una noche con su ex Miriam Saavedra, ganadora del último ‘GH VIP’.

Carlos no lo dudó y optó por la segunda opción. Finalmente, la pareja se reencontró por todo lo alto, ya que ambos se besaron apasionadamente durante las horas que pasaron juntos en la isla, a la que Miriam había viajado como fantasma del pasado.