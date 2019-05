'Supervivientes 2019': Bárbara Rey podría ir hasta Honduras como 'fantasma del futuro'

EP / Madrid Bárbara Rey no ha tenido la suerte de ser concursante de esta edición de Supervivientes 2019 pero la verdad es que todo lo que no está dando en las playas de Honduras lo está dando en los platós del programa con sus ideales intervenciones y espectaculares comentarios. Lo cierto es que la colaboradora está dejándose la piel para defender a su amiga Chelo García Cortés y está siendo bastante crítica y dura con Isabel Pantoja, ya sabemos que la tonadillera no es de su devoción.

Carlos Sobera le ha ofrecido ir hasta Honduras para pasar unos días en función de fantasma del futuro, lo que significa que iría a pasar unos días en Supervivientes con todos los concursantes de esta edición y sería la primera concursante oficial de Supervivientes 2020. La madre de Sofía Cristo ha empezado diciendo que no, explicando que a ella le hubiese gustado ir desde el principio y no ahora para estar: "Un cuarto de hora".

Después de una publicidad, sus compañeros de programa le han explicado en qué consistía ser el fantasma del futuro y se notaba a Bárbara Rey mucho más contenta y con una sonrisa de oreja a oreja: "Me ha entrado hasta taquicardia y todo". De esta manera, se abre un nuevo tema polémico en la historia de Supervivientes 2019, ya que muchos espectadores ya han comentado por las redes sociales qué les parece que la vedette pudiera ir al concurso,.

Lo cierto es que sería maravilloso una escena entre Chelo García Cortés, Isabel Pantoja y Bárbara Rey en la misma playa. Podríamos ver de qué hablan y cuántas cosas tienen en común. Tendremos que esperar hasta el jueves para saber si la madre de Sofía Cristo ya ha decidido si viajar hasta Honduras o no.