'Fast and Furious' llegará al espacio en su novena entrega

'Fast & Furious 9' llegará a los cines en 2021 y lo hará con una sorpresa. Tal como ha revelado un miembro de su reparto, la franquicia llegará al espacio en su próxima entrega.

Ludacris insinuó a principios de este verano que la novena película desarrollará parte de su trama en el espacio. Ahora un segundo miembro del elenco ha confirmado la noticia. "Oh, no. ¿Cómo os habéis enterado de eso?", dijo Michelle Rodriguez cuando le preguntaron por el asunto en una entrevista con The Jess Cagle Show.

"La gente empieza a hablar entre bastidores. Cuando una película no se estrena y se olvidan de ella, las cosas salen a la luz. Se suponía que nadie sabía eso", dijo, haciendo referencia al aplazamiento que ha sufrido el estreno de la película debido al coronavirus.

La actriz aclaró que no será su personaje el que consiga tal hazaña. "No tengo la suerte de llegar al espacio", confirmó. Además, la intérprete hizo hincapié en la importancia del equipo femenino de la producción dirigida por Justin Lin. "Encontramos una guionista. Hemos puesto un poco más de atención y amor en las chicas de la película. Por eso tengo muchas esperanzas de que eso se refleje en el producto final", reivindicó.

Rodriguez dará vida a Letty, personaje que ya ha interpretado previamente en 'A todo gas' (2001), 'Fast & Furious: Aún más rápido' (2009), 'Fast & Furious 6' (2013), 'Fast & Furious 7' (2015) y 'Fast & Furious 8' (2017). Completan el reparto Vin Diesel, Charlize Theron, Jordana Brewster, Helen Mirren, Lucas Black, Tyrese Gibson, Finn Cole, Nathalie Emmanuel, John Cena y Ludacris.

En la nueva cinta, el equipo se vuelve a reunir para impedir un complot a escala mundial, liderado por uno de los asesinos más peligrosos y mejor conductor a los que se han enfrentado. Está previsto que 'Fast & Furious 9' llegue a los cines españoles el 2 de abril de 2021.