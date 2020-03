El Aquaman de Jason Momoa, meme contra el coronavirus

EP / Madrid Mientras el coronavirus ha desatado la alarma en medio mundo, en las redes sociales hay quien, dejando de lado la histeria colectiva, ha decido mirar con algo de humor la situación. Y entre los muchos memes y chistes que pueblan la red y corren por los grupos de whatsapp, uno de los más populares tiene como protagonista al Aquaman de Jason Momoa.

El meme que se ha convertido en viral fue compartido inicialmente en Facebook y se trata de una escena de 'Aquaman', en la que aparece el actor con el torso desnudo y a punto de sumergirse en aguas heladas. La imagen viene acompañada por el texto que la ha convertido en meme: "Lava tus manos como su estuvieses lavando a Jason Momoa".

El chiste causó sensación en redes sociales y se difundió rápidamente. Una forma de aligerar una situación nada fácil y que también aprovecha para recordar las medidas de prevención alrededor del COVID-19, puesto que un acto tan sencillo como el de lavarse las manos con frecuencia puede prevenir el contagio.

Yes, Shirtless Aquaman Jason Momoa Is Now A Coronavirus Hand-Washing Meme pic.twitter.com/b03ELcxrKK — Harry Norton (@NortonAntiHarry) March 9, 2020