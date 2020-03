La redacción de 'Cuore' te invita a ver 'Grease'

¿A ti no te pasa que echas de menos cosas que dabas por sentadas? Nosotras, por ejemplo, ir al cine y comentar con un cuchicheo parte de la peli o acabar debatiendo sobre el final. En Cuore llevamos tiempo pensando que nos apetece hacer eso contigo, lectora, y antes de C. (antes del Coronavirus, se entiende) ya planeábamos juntarnos para hacer esto mismo... Como todo ha cambiado, nos hemos propuesto no ponernos límites, y gracias a la tecnología parece que podemos ver una película juntas y a distancia de una forma muy original.

Te proponemos un plan: jueves 26 de marzo, 18.30 horas... ¿Y si vemos 'Grease'? Seguro que esta #cuorentena aún no la has visto, y desde luego no la has visto con nosotras, que somos auténticas especialistas.

¿Cómo? Muy fácil, tienes que tener cuenta en Netflix y solo tienes que descargarte Netflix Party (comprobado, son unos segundos) y conectarte con nosotras en la fiesta 'online' que hemos preparado. El pijama ya lo tienes, y si encuentras un paquete de palomitas por ahí, ya tienes plan...

PINCHA AQUÍ Y APRIETA EL BOTÓN DE NETFLIX PARTY (NP) CUANDO LLEGUES.