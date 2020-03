Así luce Ana de Armas como Hiedra Venenosa

EP / Madrid Birds of Prey (y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn) mostró a los fans de DC que los personajes femeninos tienen el carisma y la fuerza suficiente para manejar su propia película. Aunque se presentó algunas de las villanas más célebres de Gotham, hay muchas que quedaron fuera. Y hay una que el fandom está deseando ver por encima de las demás, la sensual Hiedra Venenosa (Poison Ivy).

Hiedra Venenosa es uno de los personajes de DC que más vueltas han dado en los últimos tiempos. En un principio se rumoreó que podría tener un cameo en la propia Birds of Prey, y más tarde que sería una de las protagonistas de Gotham City Sirens, un proyecto que de momento sigue en el tintero de Warner sin recibir nuevas actualizaciones.

Y como siempre los fans, en su infinito imaginario, han propuesto muchos nombres para el casting de la villana, tales como Megan Fox, Emma Stone o Zoe Saldana, y más recientemente la española Ana de Armas. El artista digital BossLogic, un experto en esto del fancasting, ha dado su propia versión de la actriz con la icónica piel verde y el pelo rojo de Ivy. Y el resultado es espectacular.





Usando como referencia una foto de la actriz sobre fondo rojo, BossLogic ha convertido a Ana de Armas en la letal y taimada enemiga de Batman. El diseño respeta los colores clásicos verde y rojo del personaje, y no se olvida de añadir el traje hecho con hojas, muy similar al que lució Uma Thurman en la desprestigiada Batman y Robin.

Si bien no hay ninguna noticia que relacione a de Armas con Poison Ivy, el regreso del personaje a la gran pantalla ha sido largamente comentado por la actriz Margot Robbie, en gran parte debido a la relación que ésta y Harley Quinn tienen en los cómics. "He estado promoviendo una reunión con Ivy durante mucho tiempo", explicó Robbie en una entrevista.

"Realmente he estado trabajando en esa dirección durante mucho tiempo. Porque obviamente Ivy y Harley tienen una relación increíble, y me encantaría explorar eso", añadió. "En los cómics tienen una relación íntima. A veces la transmiten como una amistad, y otras veces puedes ver que están involucradas sexualmente como pareja. Me encantaría que Poison Ivy volviese a la gran pantalla, porque su relación con Harley es uno de mis aspectos favoritos de los cómics".