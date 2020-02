Disney quiere a Joaquin Phoenix como Capitán Garfio

EP / Madrid Disney ha puesto el ojo en Joaquin Phoenix. La Casa del Ratón quiere al actor de 'Joker' para su remake en imagen real de 'Peter Pan', para interpretar a otro villano, el icónico Capitán Garfio. Se uniría así a Margot Robbie, a la que el estudio quiere para ser Campanilla.

Según The Illuminerdi, la factoría está tanteando al protagonista de 'Her' y 'Los hermanos Sisters'. Se trata del mismo medio que dio a conocer las negociaciones de Robbie con Disney. El mes pasado, la compañía confirmó que estaba desarrollando una versión en imagen real de su clásico de 1953, que se titulará 'Peter Pan y Wendy'.

En caso Phoenix acepte, se daría el particular caso de que Disney lograría lo que Warner no ha conseguido: reunir al Joker de Todd Phillips con la irreverente Harley Quinn, algo que muchos fans desean, pese que el filme ganador del León de Oro de la Biennale di Venezia no está dentro del universo de películas de DC. Sería, además, el primer proyecto familiar del intérprete desde 1989, cuando apareció en 'Dulce hogar* ¡a veces!', junto con Steve Martin.



Próximos 'remakes'

Por su papel de Arthur Fleck, el actor nacido en Puerto Rico ha logrado el Globo de Oro, el premio del Sindicato de Actores y el BAFTA, lo que le coloca como el principal favorito para los Oscar de este año. Con lo cual, que, especialmente si al final se confirma que el proyecto no sería para cines, sino para la plataforma Disney+.

Disney lleva un tiempo enfocada en la producción de remakes de sus clásicos animados, entre los proyectos en los que está trabajo están los reboots de 'La sirenita', 'Pinocho', 'Lilo y Stich', 'Blancanieves y los siete enanitos' y una película sobre Cruella DeVil, la villana de '101 dálmatas'. Su próximo estreno de este tipo es la versión en imagen real de 'Mulan', protagonizada por Liu Yifei, Donnie Yen, Gong Li y Jet Li y que llegará a los cines este 27 de marzo.