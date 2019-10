Amenábar: "El boicot a la película está haciendo que más gente vaya a verla"

EP / Valencia El director de cine Alejandro Amenábar ha asegurado que es "importante mirar atrás y rascar e investigar en el pasado, sobre todo para no repetir lo peor de nosotros mismos". El realizador considera que la actual es "una época de extremos", no solo en España sino en Europa y Estados Unidos, lo que hace que "desde tu burbuja, no puedas impregnarte del que tienes enfrente".

Así lo aseverado el autor en Valencia, donde ha acudido para presentar su película 'Mientras dure la guerra' en un coloquio con el público y, previamente, ha atendido a los medios.

El acto se ha desarrollado en los Cines Lys de Valencia, las salas en las que la semana pasada un reducido grupo de ultraderechistas intentó boicotear la proyección del film, que refleja el apoyo inicial del escritor Miguel de Unamuno al golpe militar franquista y el replanteamiento de esta postura ante la deriva sangrienta del conflicto y el encarcelamiento de algunos de sus compañeros.

Sobre ese incidente, Amenábar ha comentado que "lo que pasó el otro día fue absolutamente puntual" por lo que no le da mayor importancia. "Fueron seis individuos, un acto muy puntual y el boicoteo se viene dando desde hace ya tiempo pero está consiguiendo exactamente lo contrario: que en más gente se despierte la curiosidad y quiera ver la película". Incluso, ha contado como anécdota que, según le han explicado los responsables del cine valenciano, los radicales que colgaron la pancarta se quedaron después a ver la película. "Quiero pensar que les entretuvo", ha apostillado.

Alejandro Amenábar ha aseverado que 'Mientras dure la guerra' tiene "una conexión muy fuerte con la actualidad". "Es algo que no he tenido que forzar mucho; cuando veías el propio discurso de Unamuno, de lo que estaba tratando y la época que retrata la película es una época de inestabilidad, de una Europa con unas fuerzas extrañas alrededor y España en medio de eso. Creo que la película trata fundamentalmente de España, de la España de entonces y de la España de hoy y eso crea una conexión muy especial con los con los espectadores", ha razonado.

Asimismo, ha remarcado que él no ha hecho esta cinta para crear polémica pero cree "importante mirar atrás y rascar e investigar en el pasado, sobre todo para no repetir lo peor de nosotros mismos".



Sin equidistancia: "El héroe de mi película es Unamuno"

Acerca de las críticas de equidistancia, el realizador ha recalcado que él no puede ser equidistante con un dictador.que puedan decir. Desde luego tengo claro que no me sitúo a la misma distancia ni moral ni intelectual de Miguel de Unamuno que de Francisco Franco; obviamente el héroe de mi película y quien le da sentido es Unamuno y si alguien piensa que estoy a la misma distancia de Franco, esa persona se está retratando", ha subrayado.

A Amenábar se le ha preguntado si en la sociedad actual está más presente Franco o Unamuno. "Me gustaría pensar que Unamuno, pero es que 'unamunos' hay muy pocos", ha contestado. En todo caso, ha lamentado: "Estamos viviendo una época de extremos, no solo en España, sino también en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos. No me gustaría pensar que estamos en una situación pre Segunda Guerra Mundial pero Europa está profundamente desestabilizada y los populismos, a sus anchas. Los extremos impiden que, desde tu burbuja, te puedas impregnar del que tienen enfrente".

Por su parte, ha dicho "defender la Transición" --"soy hijo de ella", ha puntualizado-- y el "estado de convivencia que generó hasta ahora", así como "los valores constitucionales".

Sobre el hecho de que la proyección de 'Mientras dure la guerra' haya congregado a más público el segundo fin de semana que el del estreno, Amenábar ha señalado que demuestra que el "público es la mejor arma de promoción". En este sentido, ha agregado que la campaña de publicidad ha sido "justa, discreta" pero está funcionando "el boca a boca".

"Me estoy encontrando en la calle que doy dos pasos y alguien se me acerca para darme las gracias. Está calando", ha dicho el realizador que ha explicado por qué eligió narrar en imágenes esta historia: "Un señor mayor levantándose en un acto del bando nacional con un discurso incendiario, poniendo en peligro su vida y saliendo del brazo de la mujer de Franco es un escenón. A raíz de ahí empecé a indagar sobre Unamuno y me sorprendió lo poco que sabía de él".

"Voy buscando historias singulares, interesantes, aunque probablemente deje aparcada la Guerra Civil por un tiempo", ha afirmado el director que ha confesado que ha aprendido una lección: "Asumir una verdad que a veces olvidarnos: en tu bloque de vecinos no todo el mundo vota lo mismo que tú".