El escatológico consejo de Christian Bale al nuevo 'Batman' Robert Pattinson

EP / Madrid Christian Bale, el actor que interpretó a Bruce Wayne en la aclamada trilogía de El Caballero Oscuro de Christopher Nolan, ha aplaudido la elección de Robert Pattinson como nuevo Batman. Además, Bale ha querido darle un particular consejo al protagonista de The Batman de Matt Reeves.

En una entrevista concedida a Variety con motivo del estreno de su próxima película, Le Mans '66 (Ford v Ferrari), el biopic centrado en el mundo del motor que protagoniza junto a Matt Damon, Bale valoró el fichaje de Pattinson como nuevo guardián de Gotham. "Es una buena elección. Es interesante, estoy seguro de que su trabajo será realmente interesante", señaló el protagonista de El vicio del poder o La gran apuesta.

Entrando más en detalle, y en cuestiones más prácticas, Bale recordó algunas de las dificultades que vivió rodando las tres películas como el superhéroe de DC. En este punto, sí que lanzó un curioso consejo, pero muy útil, a Pattinson para sobrellevar todas esas horas dentro del emblemático, pero también aparatoso, traje de Batman.

"Sé capaz de orinar por ti mismo. No te sientes como un superhéroe cuando no puedes mear solo", dijo Bale con humor. En este sentido, el propio Pattinson reveló hace tan solo unos días sus sensaciones al enfundarse por primera vez el traje de Batman. "Te sientes muy poderoso de inmediato. Y es bastante sorprendente, ya que es una sensación que parece increíblemente difícil de alcanzar porque el proceso que hay que pasar para ponértelo es bastante humillante", confesó.

The Batman está dirigida por Matt Reeves y, centrada en un joven Bruce Wayne y en su faceta de detective, tiene previsto su estreno el 25 de junio de 2021. El filme es uno de los muchos proyectos basados en personajes de DC que Warner Bros tiene en marcha. Entre ellos está, admeás de la inminente Joker ganadora en Venecia, la película en solitario de The Flash, Green Lantern Corps, Black Adam, The Suicide Squad de James Gunn, Supergirl, New Gods y Birds of Prey con Margot Robbie retomando su papel como Harley Quinn.