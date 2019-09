La gran diferencia entre el Joker de Joaquin Phoenix y el de Heath Ledger

EP / Madrid Para muchos, el Joker de Heath Ledger en la trilogía del Caballero Oscuro es la mejor interpretación del personaje... hasta la fecha. Porque Joaquin Phoenix y Todd Phillips vuelven dispuestos a reinventar el personaje como nunca lo hemos visto. ¿Cuáles la diferencia entre las dos versiones del Payaso?

El director de Joker ha explicado la gran diferencia entre el comediante fracasado que interpreta Phoenix y el agente del caos de la trilogía de Nolan. Y según Phillips, todo se resume a los objetivos de cada uno. "No creo que el objetivo de Joker sea ver arder el mundo", explicó en una rueda de prensa tras la proyección de Joker en el Festival de Cine de Venecia, donde recibió ocho minutos de ovaciones.

"Nuestro Joker tiene un objetivo completamente diferente en mente. Al principio de la película, él está sentado aquí obligándose a sonreír y a fruncir el ceño", añadió en referencia a cómo Arthur Fleck comienza el relato de Joker. "Es un tipo en busca de su identidad".

"Creo que se convierte, por error, en un símbolo, cuando él lo único que buscaba era adulación. Nunca buscó que el mundo se quemara, nuestro Joker. En cuanto a su pasado, aquí es algo diferente. Porque para él, ése no era su objetivo", sentenció Phillips, que considera que la motivación del Joker de Phoenix sólo es hacer reír a la gente de verdad".

"Él piensa que fue puesto en la Tierra para hacer reír a la gente de verdad y alegrar al mundo. Y tomó algunas malas decisiones en el camino, pero no, su objetivo no era ser Joker. Creo que se convirtió en un líder equivocado, en un símbolo. Incluso Murray Franklin se lo dice, y Arthur le contesta 'no, no soy político'. Simplemente no obtuvo lo que quería crear", concluyó Phillips.

Creando a Arthur Fleck

El trabajo de Phoenix para convertirse en el comediante frustrado Arthur Fleck ha sido, como cabría esperar de un actor como él, de lo más extremo. En el proceso, ha perdido 20 kilos y ha analizado vídeos de pacientes reales con trastornos de la risa y el llanto. Todo para crear un Joker que esté a la altura de sus antecesores, de los que, por cierto, asegura no haber visto nada para no estar influenciado.

"La atracción de hacer ésta película y éste personaje es que íbamos a abordarlo a nuestra manera", explicó Phoenix, quien quería que su personaje no fuese identificable por psiquiatras reales. "Para mí, no me referí a ninguna interpretación pasada del personaje. Es algo como que se siente nuestra creación de alguna manera, y es importante para mí, es la clave".

The Joker llegará a los cines el próximo 4 de octubre.