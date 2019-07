'Aladdin' ya es la película más taquillera de Will Smith

Will Smith como Genio en Aladdin

EP / Madrid Will Smith es sin duda uno de os actores más versátiles y rentables de su generación, y en su filmografía no faltan grandes taquillazos como 'Dos policías rebeldes', 'Independence Day' o 'Men In Black'. Y aún así, su última actuación como el Genio de Aladdin ha conseguido superarlas a todas en poco más de un mes.

Aladdin acaba de posicionarse como la película más taquillera de la carrera de Will Smith con un total de 874 millones de dólares, según cifras de Box Office Mojo. La cinta de Guy Ritchie ha logrado superar a Independence Day, que era el mayor éxito del actor hasta ahora, con un total de 817,4 millones de dólares.

Sin duda una gran hazaña digna del mismísimo Genio, y más teniendo en cuenta que el Top 5 de grandes éxitos de Smith se completa con Escuadrón Suicida (746,8 millones), Hancock (624,4 millones) y Men In Black 3 (624 millones), todos importantes éxitos de taquilla.

El actor ha compartido orgulloso un video en Instagram para informar a sus seguidores de la buena noticia. "¡Aladdin se ha convertido en la película más importante de mi carrera! Me siento honrado y sin palabras (¿Viste lo que hice allí? Presta atención) Lo único que puedo decir es... gracias", escribió en la publicación.

En el video, el actor agradece a sus fans el haberle dado la oportunidad de "haber estado en el juego todo el tiempo que lleva en él y haberle dado la película más importante de toda su carrera", agradeciéndoles el apoyo en distintos idiomas incluido el mandarín, el portugués, el árabe y el francés.

Mientras tanto Aladdin sigue cosechando su éxito, y aún le queda ya que todavía estará en cartelera algunas semanas más. De este modo se convertirá en un éxito aún mayor ya que se encamina hacia la nada desdeñable barrera de los 1.000 millones de dólares.