Así es el nuevo traje de Harley Quinn en 'Birds of Prey'

'Birds of Prey' terminó recientemente su producción, y poco a poco van surgiendo más detalles sobre la esperada cinta. Una nueva imagen de Harley Quinn, interpretada por Margot Robbie, ha salido a la luz, mostrando el nuevo traje del personaje.

El escueto atuendo que Quinn lució en ‘Escuadrón Suicida’ fue objeto de críticas, por lo que en esta ocasión el vestuario ha tomado una nueva dirección. La cuenta de Twitter @dcuisrael filtró el look de Robbie para ‘Birds of Prey’. En el filme llevará un top rosa con un mono dorado. También lucirá dos pequeñas coletas en la parte superior de la cabeza, una con rayas azules y la otra con toques rosa.

La interpretación de Margot Robbie fue uno de los pocos detalles que se salvó de las críticas negativas a Escuadrón Suicida y tanto es así que además de Birds of Prey, la actriz podría interpretar de nuevo a Quinn en The Suicide Squad de James Gunn, que comenzará su producción este otoño. Sin embargo, aún no se ha confirmado su presencia.

, tal como reveló recientemente Margot Robbie. La actriz aseguró que una calificación más baja para una cinta protagonizada por un elenco femenino no se tomaría tan en serio. Robbie ha tratado de evitar a toda costa el calificativo de "película para chicas", aunque afortunadamente, la Harley Quinn de Robbie ya tiene muchos seguidores y son numerosos los fans de DC que esperan ver la película.

El estreno de ‘Birds of Prey’ está previsto para el 7 de febrero de 2020. Entre los próximos títulos de DC está Joker de Todd Phillips, que llegará en octubre para dar a los fans de los cómics una versión única del Príncipe Payaso del Crimen a cargo de Joaquin Phoenix. En cuanto a Jared Leto y su futuro con dicho papel, parece poco probable en este momento.