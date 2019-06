Gwyneth Paltrow descubre dos años después que salió en 'Spider-Man: Homecoming'

EP / Madrid Ha pasado mucho tiempo desde que Gwyneth Paltrow debutó en el Universo Marvel como Pepper Potts en Iron Man en 2008 y desde entonces ha aparecido en numerosas películas de la Casa de las Ideas. Tanto es así que la actriz ha perdido la cuenta, y aparentemente ha olvidado su participación en ‘Spider-Man: Homecoming’.

Paltrow apareció en el nuevo espacio de Netflix, The Chef Show, de Jon Favreau, en la que Favreau, que también estaba en Homecoming, le recuerda a la actriz su escena juntos. Una revelación parece desconcertar por completo a Paltrow.

"¿Para qué es este programa de televisión?" pregunta ella. "Realmente no lo sé", contesta Favreau, agregando que comenzó a rodar escenas de The Chef Show con Roy Choi cuando estaban en Atlanta haciendo Spider-Man: Homecoming.

Tras esta respuesta, Paltrow se muestra sorprendentemente divertida al saber que tuvo un pequeño papel en dicha película. "No estaba en Spider-Man", insiste a Favreau.

"Sí, estuvimos juntos en 'Spider-Man'", dice Favreau. "¿Recuerdas, estábamos en 'Spider-Man'?", le pregunta.

Gwyneth Paltrow genuinely did not know she was in "Spider-Man: Homecoming" so this adorable interaction from "The Chef Show" is easily my favorite thing on the internet today pic.twitter.com/lc3VlSs1Hp