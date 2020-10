La Isla como reflejo de lo global

Las imágenes que acompañan estas líneas recogen varios momentos de la presentación de la muestra, ayer, en TEA Tenerife Espacio de las Artes.

La isla, en su aislamiento y su constante búsqueda de soluciones, puede ser un reflejo de los procesos globales. Es un ejemplo de los cambios que suceden en el mundo. El viaje, las transformaciones derivadas del turismo y su relación con los procesos que ocurren en el mundo son el punto de partida de la investigación que ha dado lugar al último proyecto de TEA Tenerife Espacio de las Artes. Como ningún lugar en la Tierra es la nueva exposición de esta sala dependiente del Cabildo de Tenerife. Estará abierta hasta el próximo 24 de enero en horario de martes a domingo de 12:00 a 20:00 horas. El acceso a la misma es gratuito.

La exposición, resultado de la apuesta que la sala de arte contemporáneo viene realizando por la investigación, reúne una docena de trabajos de artistas contemporáneos con una selección de piezas procedentes de varias colecciones. Entre ellas destacan, por ejemplo, los fondos de la Colección Ordóñez Falcón de Fotografía y la Colección del Centro Juan Ismael de Fuerteventura. Junto a esas obras aparecen también creaciones de artistas como Irene de Andrés, Teresa Arozena, Guillermo Boehler, Virginia Colwell, Juan Ismael, Marine Hugonnier, Sofía Gallisá Muriente, Engel Leonardo y Joiri Minaya. También colaboran en la muestra Mike Batista, Abraham Riverón y Juan José Valencia & Lena Peñate, que ayer acompañaron a los representantes institucionales en la presentación ante los medios de comunicación. Desde TEA destacan que muchas de sus creaciones se exponen por primera vez gracias a esta muestra y que otras tantas son el resultado de procesos de investigación desarrollados en los últimos años.

El comisario de Como ningún lugar en la Tierra es Néstor Delgado Morales (Tenerife, 1986). Investigador y artista, este joven ha sido además director del programa de pensamiento crítico de TEA ¡Autonomía! ¡Automatización! entre los años 2018 y 2019. Ha comisariado también proyectos como All Tomorrow's Parties (MIAC Lanzarote, 2018), Historia de un incidente (MIAC Lanzarote, 2017); Monstruos y fósiles (Fotonoviembre17, COAC, 2017), Nueva Isla de Utopía (Sala de Arte La Recova, 2015) y la intervención espacial Rafter (Keroxen 11) en el Espacio Cultural el Tanque. "Este es un proyecto que se explica desde la investigación o desde la confluencia de investigaciones a largo plazo junto al proceso que desarrollan los artistas", explicó Delgado. En este sentido, el comisario valoró la senda que ha venido desarrollando TEA en los últimos años. "La investigación es un bien cultural, es necesario que sea entendida y que el público forme parte del proceso crítico", añadió.

Como ningún lugar en la Tierra aborda el papel de Canarias en función de los procesos globales que han ido ocurriendo en los últimos años. El método empleado para ello, aseguró el comisario, ha sido el de "contrastar lo sucedido en las Islas con otras partes del mundo que tienen problemas o situaciones similares, como sucede con las regiones situadas al otro lado del Atlántico".

En la presentación de ayer estuvieron presentes el consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, el director insular de Cultura, Alejandro Krawietz y el director artístico de TEA, ?Gilberto González. De hecho, Arriaga fue el encargado de anunciar el proyecto audiovisual que complementará a la exposición y que comenzará el próximo mes de noviembre. Se trata de Avistamientos, un programa cinematográfico comisariado por Andrés Jurado y que se extenderá hasta ?final de año.

Según los portavoces de TEA, este programa contará con la participación de The Living and the Dead Ensemble, Etienne de France, Filipa César, Susana de Sousa Dias, María Rojas, Beatriz Santiago Muñoz, Elkin Calderon y Diego Piñeros y Yuri Firmeza, entre otros. "El término avistamiento se ha usado para referirse a fenómenos extraterrestres, específicamente ovnis, pero también es parte del imaginario de conquista, del imperativo de observar algo a distancia que aún no se define bien. De ahí que las películas que conforman este programa abrirán una fisura en el espectro de la historia para que luces, proyecciones y fantasmas de la libertad acompañen la exposición", detallaron.

Mientras, Arriaga aprovechó su intervención para destacar el trabajo realizado desde TEA, especialmente su colaboración en la producción de los nuevos artistas. Asimismo, destacó el trabajo realizado en la sala de arte para minimizar al máximo cualquier riesgo de contagio. "TEA es un ejemplo de cómo se han establecido los procedimientos de seguridad anticontagios para el Covid". Arriaga, que recordó que el centro insular fue el segundo del país en reabrir tras el confinamiento y el primero en inaugurar una exposición, dijo que es "importante e imprescindible hacer un llamamiento a la calma y también a la responsabilidad de toda la sociedad".

Krawietz, por su parte, explicó que una de las ideas de esta exposición "estriba en que los grandes retos que en estos momentos tiene el planeta, sus capacidades, la gestión de los recursos de los que dispone, la búsqueda, el anhelo y el ensueño hacia nuevos territorios se corresponden casi punto por punto con los requisitos a los que han tenido que enfrentarse a lo largo de la historia los territorios insulares".

González, por su parte, recordó que este proyecto está profundamente vinculado con la vocación investigadora del centro que dirige. "Responde al término paisaje, que resulta un concepto fundamental para una sociedad como la nuestra. Néstor Delgado se pregunta, junto a los artistas que participan en la exposición, sobre temas como la atlanticidad o el turismo. Son imágenes que nos vertebran como sociedad y que ahora corresponde ver cómo nos construyen y cómo nosotros las construimos a ellas", detalló.

Los artistas presentes en la presentación acompañaron a los medios en una visita por la salas de la muestra, que incluye desde fotografía a collages pasando por instalaciones, vídeos y otro tipo de piezas procedentes de todos los puntos del planeta.