Brunch in The Park pospone la fiesta del Palmétum hasta septiembre

Brunch in the Park ha decidido aplazar el festival de música electrónica que debía tener lugar el día 23 de mayo para celebrarse en el mes de septiembre. Brunch in the Park también se queda bajo el paraguas de la situación que se está padeciendo con la pandemia global coronavirus (Covid-19), motivo por el que la Organización se ha visto obligada a aplazar la fecha del 23 de mayo y pasarla al mes de septiembre para que se pueda celebrar el primer Brunch in the Park en la isla de Tenerife. Se han barajado varias opciones pero la fecha del 19 de septiembre se presenta como la opción más adecuada para celebrar el evento en el mismo recinto, el párking del Palmétum de la capital.

A partir de este jueves los canales de venta online procederán a realizar la devolución automática del importe de todas las entradas vendidas. Dicho reembolso se hará efectivo en los próximos 3-5 días laborables. Para el caso de los canales de venta de entradas físicas, cuando las autoridades permitan la libre circulación, se dispondrá de 20 días para acudir al correspondiente establecimiento o RRPP y que este le realice la devolución integra del importe.

La organización añade que, en estos momentos, dependemos de las autoridades sanitarias y del mando único que ha tomado el Gobierno en la gestión del coronavirus. Hasta entonces destacar que seguimos adelante con optimismo, esperando que con la responsabilidad de todos y siguiendo las medidas cautelares que se están dando, todo vuelva a la normalidad lo más pronto posible