Ismael Serrano presenta su último album en el Teatro Leal

Europa Press El Teatro Leal de La Laguna recibe la próxima semana al cantautor madrileño Ismael Serrano en su versión más íntima y cálida. Será en dos conciertos, los días 16 y 17 de octubre, en ambos casos a partir de las 20.30 horas, en los que presentará en directo su disco más reciente, 'Todavía', editado en noviembre de 2018, en el que únicamente se acompaña de su voz y su guitarra.

Las entradas se pueden adquirir, al precio de 25 euros, en Internet, en www.entrees.es, y en la taquilla del Teatro Leal en el horario habitual, de lunes a sábados, de 11.00 a 13.00 y de 18.00 a 20.00 horas; y los días de función domingos y festivos, dos horas antes del comienzo del espectáculo.

Después del éxito cosechado con la gira Hoy es siempre, con la que celebró sus 20 años de carrera colgando el cartel de 'Entradas agotadas' en varias ocasiones, Ismael Serrano visita de nuevo Tenerife y Gran Canaria (18 de octubre en el Teatro Pérez Galdós) con su último proyecto. Grabado en directo en la localidad de Tigre (provincia de Buenos Aires, Argentina) y con la presencia de un reducido grupo de amigos del artista, el cantautor recopila en este disco versiones de sus canciones de siempre y un tema inédito.

"Tras editar Hoy es siempre, un concierto con una gran banda y con una gran puesta en escena", señala el propio artista, "necesitaba volver a la raíz. Nunca había tenido la oportunidad de grabar un recital guitarra y voz, la esencia del oficio, la manera más honesta de defender las canciones, la más difícil".

"Convoqué a algunos amigos en una casa cerca de Tigre, provincia de Buenos Aires, junto al delta del Paraná. La idea era compartir una guitarreada en la que hacer repaso de esas canciones que no siempre están en mi repertorio, pero que son retazos de mí que aún tienen vigencia, de los que me cuesta desprenderme, aunque no siempre les demos el espacio que merecen en los conciertos", detalla Ismael Serrano.

"Y así transcurrió el día. Sonará de fondo, en el disco, el estruendo de zorzales, tordos, benteveos y otros pájaros que, por la tarde, vigilaban entre la arboleda. Al llegar la noche las aves callarán, pero detrás de las melodías podrás escuchar al viento meciendo las copas, alguna lluvia tímida cayendo sobre el tejado de chapa, el rumor último del día que acaba", apostilla Ismael Serrano acerca de su más reciente producción discográfica, que "contiene una canción inédita que se titula Crucé un océano. Comienza así: "Crucé un océano buscando una canción, una palabra que iluminara el hueco que dejaste vos". Gracias, todavía por ser siempre".