El musical ABBA Live TV 'revive' la música de los años 70 y 80 en La Orotava

eldia.es Convertir el Teatro Teobaldo Power en un gigantesco plató de televisión y hacer vibrar al público con las melodías del cuarteto sueco más famoso de todos los tiempos. Ese es el objetivo del musical ABBA LIVE TV, el tributo más innovador del grupo musical que desató la locura de millones de fans por todo el mundo en los años 70 y 80. Con una veintena de personas en escena entre músicos, actores, cantantes y bailarines, el espectáculo llega por primera vez a Tenerife enmarcado dentro del festival La Orotava Suena. Las representaciones, que serán este viernes y sábado a partir de las 21:00 horas, prometen hacer vivir al público toda una serie de nuevas sensaciones desde el mismo momento en el que cruza la puerta de entrada.

Miles de espectadores ya han aplaudido entusiasmados este tributo en teatros de Madrid, Barcelona o Valencia, y Tenerife no podía ser menos. La productora Barabu-Extresound presentará este fin de semana en La Orotava un nuevo concepto de concierto en el que la trama principal se enlaza con los temas ya inmortales de ABBA y en el que el público juega un papel fundamental. Cámaras, luces, sonido, regidores, maquilladores, animadores, presentadores, músicos, bailarines y cantantes harán que, desde el primer momento, los asistentes tengan la sensación de entrar en la grabación de un programa de televisión. Grandes voces, impresionantes coreografías, y muchos momentos cómicos completarán un show repleto de diversión y, sobre todo, buena música.

Desde 15 euros

El espectáculo ha logrado colgar el cartel de “no hay entradas” para el sábado, por lo que se ha programado una nueva función el viernes en el mismo horario y también en la sala orotavense. Las entradas se pueden conseguir de forma online en TomaTicket y en los puntos de venta físicos Tiendas Flamenca y Casa Valladares (La Orotava), desde un precio de 15 euros.

Detrás de ABBA LIVE TV se encuentran dos experimentados profesionales de la escena en España: Jorge Ahijado y el guionista canario Juan Carlos Guerra, directores artísticos de este proyecto. Entre el elenco, por su parte, destaca la participación de Carlos J. Benito, actor principal del musical, que ha trabajado en shows como Cabaret, Priscila, Reina del Desierto, Sonrisas y Lágrimas, 40, El Musical, Hoy no me puedo levantar o Hello, Dolly, y de las actrices y cantantes Irene Alman y Claudia Molina.

El espectáculo incluye las mejores canciones de ABBA como Chiquitita, Dancing Queen, Mamma Mía, Waterloo, Fernando o Super Trouper. Y es que se trata de un homenaje creado especialmente para aquellos admiradores cuyas vidas se han visto marcadas por las canciones del cuarteto sueco. ABBA LIVE TV no es un simple tributo. Es toda una experiencia.